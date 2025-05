Netflix adquiere una de las mejores películas de Cannes 2025: «Hará que vuelvas a enamorarte del cine»

El reciente Festival de Cine de Cannes 2025 nos ha dejado el triunfo reivindicativo del iraní Jafar Panahi, gracias a Un simple accident y entre otras consideraciones, el reconocimiento al cineasta español Óliver Laxe por Sirat. Pero sin duda, uno de los trabajos más aplaudidos por parte de la prensa especializada durante el certamen de la croisette ha sido el último filme del director venerado por el realizador Richard Linklater: Nouvelle Vague. Un homenaje al movimiento artístico francés que acaba de ser adquirido por Netflix para su distribución internacional. Lo que lleva a preguntarnos si después de irse de vació de la competición, el retrato de Linklater tiene alguna posibilidad de estar entre las candidatas en el próximo circuito final de premios que comenzará a finales de este año.

la «gran N roja» no es ninguna novata en esto de apreciar el trabajo del realizador norteamericano. Hace dos años, ya adquirió la distribución de su anterior cinta, Hit Man (2023). Aunque aquella compra del terminal estaba asociada a mercados del streaming muy concretos y entre ellos, no se encontraba España. De hecho, dicha película en España sólo se puede encontrar bajo suscripción en Prime Video. Nominada a la Palma de Oro en Cannes 2025, Nouvelle Vague era una de las máximas favoritas tras su proyección al menos, a concederle a Linklater el triunfo en la categoría de mejor dirección. No obstante, dicho triunfo aterrizó en las manos de El agente secreto y Kleber Mendonça Filho y no en la homilía al cine de los 60 del autor de Boyhood (2014). Pero, ¿cuál es la sinopsis de la que parte realmente el ejercicio de metacine de Linklater que ha convencido de nuevo al estudio californiano?

‘Nouvelle Vague’: Cannes 2025

La obra presentada por el cinco veces nominado al premio Oscar no es otra cosa que la creación del movimiento cinematográfico francés homónimo al título, centrándose en la producción de la renovadora Al final de la escapada, dirigida por Jean-Luc Godard en 1959.

En el elenco, encontramos a un Guillaume Marbeck que clava la apariencia y actitud de Godard, aparte de toda una serie de intérpretes reconocibles como Zoey Deutch (Jurado Nº 2) o Audrey Dullin (Asesinato en Lozère). Eso sí, en esta cinta rodada íntegramente en francés, Linklater ha dejado bastante de lado la aparición de grandes estrellas que tan a menudo conforman su cine.

Con poco más de una hora y media de duración y funcionando como una especie de making of del legendario título que daría inicio a una gloriosa década de grandes películas, obviamente Nouvelle Vague funcionó fantásticamente entre un nicho de espectadores que en una amplia mayoría, representaron al grueso de la crítica mundial del celuloide que había en Cannes 2025.

Así, Pete Hammond de Deadline aseguró tras su visionado, que Nouvelle Vague era una «espléndida carta de amor de Richard Linklater a la nueva ola francesa y a Godard», la cual llevaría a que muchos volviesen a enamorarse del cine. Otros como Lee Marshall para Screendaily destacan lo estéticamente atractiva que resulta la puesta en escena de su director en su representación de la Nouvelle Vague: «Este cariñoso homenaje a un trozo de cool urbano fran´ces que rara vez ha sido igualado es también un tributo nostálgico a una época y un lugar de extraordinaria efervescencia creativa y sex-appeal cinematográfico».

Otras producciones adquiridas

Por supuesto, la líder del streaming no ha sido la única en mover ficha dentro de una exhibición tan potente como ha sido Cannes 2025. Más aún teniendo en cuenta que del triunfo de este festival surgió la última ganadora de la estatuilla dorada a la mejor película, Anora (2024).

La española Sirat, producida por El Deseo y Movistar Plus + y distribuida en Europa por BTeam Pictures, será exhibida por el sello independiente Neon en Norteamérica, al igual que la ganadora Un simple accident, El agente secreto, Sentimental Value y Alfa de Julia Ducournau. Por otra parte MUBI se ha quedado con The History of Sound, Die, my love y Sound of Falling. Sin embargo, todas estas compras podrían variar dependiendo de los contratos y de la exclusividad de ciertos sellos según las diferentes regiones.

Sabemos que Nouvelle Vague llegará primero a los cines de Francia el próximo mes de octubre. Tras ello, desconocemos una fecha exacta para el resto del mercado europeo, incluido por supuesto a España.