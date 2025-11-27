La legendaria piedra de ‘El Rey León’ está en España y te sorprenderá dónde

Los fans de El Rey León tienen un nuevo motivo para emocionarse: la famosa piedra donde Rafiki presenta a Simba a su pueblo existe realmente y se encuentra en la Región de Murcia. Aunque Disney no se inspiró directamente en ella, su parecido es tan sorprendente que ha ganado el sobrenombre de “la piedra de El Rey León”.

Ubicada en el Mirador de Collado Bermejo, dentro del parque natural de Sierra Espuña, la formación rocosa también es conocida como La Tabla o El Capricho de Sierra Espuña. Su localización exacta es un secreto a simple vista: se integra perfectamente en el paisaje, como si quisiera pasar desapercibida.

En qué lugar está esta mítica piedra

Para acceder a este mágico lugar, los visitantes deben partir desde el Mirador de Collado Bermejo y caminar hacia el sureste, siguiendo el sendero que se abre entre la caseta y el bosque. La ruta dura aproximadamente 40 minutos, y si se desea capturar una fotografía espectacular o disfrutar del paisaje, se recomienda llegar al menos una hora antes del atardecer, cuando la luz resalta la piedra y el entorno.

Este hallazgo permite a los murcianos y turistas recrear un fotograma icónico de la película y vivir su propia experiencia de El Rey León, siguiendo la filosofía de Hakuna Matata. La cuenta de TikTok @discovermust.es comparte incluso las coordenadas exactas del lugar y destaca sus «atardeceres de película», convirtiéndolo en un destino ideal para los amantes de la naturaleza y el cine.

Visitar esta piedra no solo es una aventura, sino también una forma de conectar con la magia de Disney en plena Sierra Espuña, disfrutando de un rincón que parece sacado directamente de la pantalla.

Moratalla, uno de los pueblos más bonitos de Murcia

El pueblo que National Geographic ha señalado como el más bonito de Murcia es Moratalla. Ubicado en el noroeste de la región, destaca por su entorno natural y su patrimonio histórico y cultural.

Pasear por su casco antiguo es como retroceder en el tiempo. Sus calles empedradas, los balcones llenos de flores y sus edificios antiguos conservan la esencia de su pasado medieval. Entre los lugares más destacados están el castillo-fortaleza del siglo XV, con su impresionante Torre del Homenaje, y la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, un templo renacentista desde donde se pueden disfrutar vistas del valle del río Alhárabe.