Parece mentira pero no lo es: lo que no está permitido hacer en un parque de una ciudad de España

Lo que no está permitido hacer en un parque de una ciudad de España parece mentira, pero no lo es. Ha llegado el momento de empezar a saber qué podemos hacer y qué no en los parques públicos. Cualquier espacio que compartamos puede tener una normativa que puede acabar siendo lo que nos evitará más de un disgusto. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Tal y como hemos visto en el pasado, parece que determinadas actividades, aunque sean saludables, no están permitidas. Parece una contracción que quizás nadie podría eliminar en estos días en los que realmente todo puede acabar siendo posible. Con determinados detalles que pueden acabar siendo lo que nos dará algunos elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Un giro radical puede acabar siendo clave en estos días en los que realmente puede convertirse en una dura realidad. No todo es posible en los parques de las ciudades españoles, en esta te multarán con varios miles de euros.

No lo es, pero parece mentira

La realidad siempre supera la ficción, en especial, en estos días en los que realmente cada detalle puede contar de una manera que nos costará creer. Con ciertas novedades que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno en estas próximas jornadas.

Es hora de saber qué puede pasar en breve, con ciertos detalles que pueden acabar siendo lo que nos costará más de un euro. Será el momento de conocer, en primera persona qué podremos hacer al aire libre y en un parque público en esta importante ciudad española.

Los parques y la actividad al aire libre se van multiplicando por momentos y lo hace de tal forma que deberemos empezar a prepararnos para un giro radical que, sin duda alguna, será lo que nos afectará de lleno. Un giro radical que, acabará siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas.

No todo se puede hacer en un aire libre que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa en estos días en los que la normativa de los ayuntamientos puede incluso dejarnos en shock en más de una ocasión.

Esto es lo que no está permitido hacer en el parque de esta ciudad española

En esta ciudad española lo que no se puede hacer en el parque es algo tan sorprendente como hacer deporte. Una contradicción, si tenemos en cuenta que estaremos pendientes de un giro radical que puede ser esencial en estos días en los que el buen tiempo se convierte en una realidad.

Tal y como informa el Periodico de Ibiza: «El Pleno del Consell Insular de Formentera ha aprobado la primera ordenanza que regula la actividad física dirigida en los parques urbanos de la isla. Esta medida, pionera en el territorio insular, establece un marco claro para el desarrollo de prácticas como yoga o pilates en espacios públicos. La aprobación contó con el respaldo del equipo de gobierno y la abstención de la oposición y el consejero no adscrito. Impulsada por la Conselleria de Deportes, la iniciativa busca garantizar la convivencia, la seguridad de los usuarios y un uso equitativo de las zonas verdes. La nueva normativa determina un sistema de autorizaciones previas y limita el aforo a un máximo de 12 participantes. Exige seguro de responsabilidad civil e inscripción en el Censo de Actividades Físicas y Deportivas. Además, incorpora un régimen sancionador graduado para prevenir actividades no autorizadas, molestias acústicas o daños al mobiliario urbano. Inicialmente, los espacios habilitados para estas actividades son el Parque Illes Pitiüses (La Savina), el Parque infantil Frank Jackson (Sant Francesc), el Parque de ses Bardetes y la zona de calistenia del Skatepark. El Consell, no obstante, podrá ampliar o revisar estos lugares según la evolución de las necesidades».

Un cambio que se traduce en intentar mejorar la convivencia y regular las actividades en un parque que puede ser transitado por todos. La actividad física es necesaria, pero debe estar especialmente regulada para evitar cualquier problema o incidencia.

Sigue explicando el mismo medio: «El concejal de Deportes y vicepresidente tercero, Hugo Martínez, defendió la ordenanza como «una medida necesaria y de sentido común ante el aumento del uso de los parques para actividades dirigidas«. Remarcó que »ordenamos para garantizar convivencia, seguridad jurídica e igualdad de oportunidades para todos los profesionales y entidades«. Martínez subrayó que la normativa »no restringe la práctica deportiva, sino que la hace compatible con el descanso, el juego infantil y el uso libre de los parques«, añadiendo que »Formentera apuesta por una isla activa y saludable, pero también ordenada y respetuosa con el espacio público». Estas declaraciones enfatizan el equilibrio buscado».