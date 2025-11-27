El truco definitivo de los expertos para ahorrar calefacción que hay que hacer a partir de las 18:00 horas

Ahorrar calefacción es posible con un truco definitivo que hay que hacer a partir de las 18:00 horas según los expertos. Estamos ante una serie de situaciones que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca, con algunas novedades que llegan de lejos. Un cambio de tendencia que tenemos por delante y que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Un euro hoy en día no vale lo mismo que hace unos años. La lista de la compra se ha triplicado por momentos.

En casa, esos intentos de intentar ahorrar un poco más pueden acabar siendo una odisea que intentaremos solucionar con la ayuda de los expertos. Sin duda alguna, tocará saber en todo momento, la manera en la que podremos evitar gastar de más y hacerlo con la mirada puesta a determinados cambios que al final de este recorrido acabarán siendo esenciales. Es hora de saber qué podemos hacer con nuestra calefacción para ahorrar un poco más, con la ayuda de algunos expertos que serán claves en estos días que tenemos por delante.

Ahorrar calefacción es posible con este truco

La realidad es que estamos ante una serie de situaciones que pueden ser claves y que, sin duda alguna, lograremos empezar a visualizar con algunas situaciones del todo inesperadas. Es momento de empezar a pensar en una serie de peculiaridades que pueden ser esenciales.

Será el momento de empezar a prepararnos para conseguir un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Con un giro importante de guion que sin duda alguna conseguiremos empezar a visualizar de una forma muy diferente.

La calefacción es uno de los principales gastos de esta temporada que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno, en especial, si tenemos en cuenta que vamos a tener que afrontar unas temperaturas muy bajas en estos últimos tiempos. Por lo que, cada euro cuenta y lo hace de tal forma que tocará pensar en cuidar un poco más nuestro bolsillo.

No todo el mundo gasta lo mismo, hay trucos para conseguir ahorrar un poco i en especial si tenemos en cuenta que podemos hacer realidad este cambio que puede ser esencial. Es hora de poner en práctica algunos detalles que acabarán marcando una diferencia importante.

Podrás ahorrar en calefacción si haces esto a partir de las 18:00

A partir de las 18:00 puedes conseguir hacer realidad un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede convertirse en algo que nos permita tener más dinero en la cuenta corriente.

Los expertos del Instituto de la Diversificación y Ahorro de la energía son los que recomiendan esta manera de ahorrar que consiste en hacer un pequeño gesto, a partir de las 18:00 horas. Algo tan sencillo como bajar las persianas puede acabar siendo un gesto que permite ahorrar en calefacción, más de lo que nos imaginaríamos. Tal y como advierten estos expertos, hay una serie de gestos que son esenciales:

Una temperatura de 21ºC con ropa adecuada, es suficiente para mantener el confort de una vivienda.

Apaga la calefacción mientras duermes y, por la mañana, espera a ventilar la casa y cerrar las ventanas antes de encenderla.

Ventilar las viviendas minimizando el impacto en la calefacción. En invierno, suele ser suficiente con abrir las ventanas unos pocos minutos para renovar el aire minimizando la pérdida de calor en casa, y es aconsejable aprovechar al máximo la luz natural.

Cierra las persianas y cortinas por la noche. Evitarás importantes pérdidas de calor.

Coloca válvulas termostáticas en radiadores o termostatos programables; son soluciones asequibles y fáciles de usar, y ahorrarás entre un 8 y un 13% de energía.

Purga tus radiadores al menos una vez al año, al iniciar la temporada de calefacción.

No cubras los radiadores ni pongas ningún objeto obstaculizándolo, porque dificultarás la adecuada difusión del aire caliente.

Si te ausentas por unas horas, reduce el termostato a 15ºC (llamada posición “Economía” en muchos de ellos).

No esperes a que se estropee tu equipo: el mantenimiento adecuado de la caldera individual hará que ahorres energía.

Cuando ello sea posible, por ejemplo, cuando sea necesario renovar los equipos, sustituir los sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria actuales por otros que utilicen electricidad mediante bombas de calor (aerotermia, geotermia), o energías renovables (biomasa, solar térmica).

De esta manera tan sencilla, conseguiremos mantener una casa en perfectas condiciones. Con una temperatura adecuada para todas las estancias y de una manera que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio de tendencia que puede suponer a final de mes una buena cantidad de dinero en nuestro bolsillo.