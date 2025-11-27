Chef Dani García: «Para que las gambas a la plancha queden perfectas, el truco no está en el aceite»

Preparar gambas a la plancha parece una tarea sencilla, pero lograr el equilibrio entre textura, sabor y jugosidad puede convertirse en un desafío.

Muchos cocineros caseros recurren instintivamente al aceite para evitar que el producto se reseque o se pegue, pero un reconocido chef español ha desmontado por completo esa creencia.

En una publicación en redes sociales, el cocinero malagueño Dani García compartió uno de sus secretos más valiosos: el aceite no se debe usar cuando se busca la perfección en las gambas a la plancha.

El chef explicó que el secreto consiste en controlar el vapor y el tiempo de cocción. Sólo así conseguirás respetar el sabor puro del marisco.

Por qué Dani García recomienda cocinar las gambas a la plancha sin aceite

«Espero que tengáis prohibido echar aceite cuando hagáis este tipo de preparaciones», sentencia Dani García en el vídeo publicado en su cuenta de Instagram (@comodani_es).

El aceite, explica el chef, altera la esencia natural del marisco y enmascara su sabor original. En su lugar, propone utilizar únicamente sal semigruesa y, en ocasiones, unas gotas de agua para generar el vapor necesario que cocine las gambas de manera uniforme.

Este método potencia el sabor y conserva la textura firme y jugosa que caracteriza a los productos del mar recién hechos.

Consejos de Dani García para cocinar mariscos a la plancha como un chef profesional

Cada especie requiere una atención diferente para alcanzar el punto exacto de cocción. García detalla tres métodos adaptados a la gamba blanca, la gamba roja y la cigala, todos ellos basados en el respeto al producto y el control del vapor.

Cómo cocinar la gamba blanca a la plancha: rapidez y vapor

El chef recomienda cocinar la gamba blanca sobre una capa de sal semigruesa y cubrirla con papel de aluminio, que ayuda a retener el vapor.

Dos minutos por un lado.

Un minuto por el otro.

En sólo tres minutos se obtiene una carne firme, húmeda y de sabor concentrado.

Cómo preparar la gamba roja a la plancha: humedad y tiempo perfecto

En este caso, se añaden unas gotas de agua y se tapa la plancha para mantener la humedad. El tiempo de cocción es algo mayor: unos dos minutos más que la gamba blanca.

Este procedimiento, asegura García, «respeta el sabor natural de la gamba roja», permitiendo que su jugo natural se concentre sin quemarse.

Cigalas a la plancha al estilo Dani García: el método de este chef

La técnica de la cigala al unilateral consiste en abrirla por la mitad, retirar el intestino y quitarle la parte de la cabeza que no se come. Así, el cocinero puede ver directamente cómo evoluciona la carne. Para el chef, es «lo más fácil del mundo», ya que permite ajustar el punto exacto de cocción sin riesgo de pasarse.

Con su característico entusiasmo, Dani García anima a sus seguidores a «cocinar sin miedo» y experimentar con técnicas sencillas pero precisas. Para él, la clave está en entender el producto, una filosofía que ha guiado toda su carrera gastronómica.