Leonardo DiCaprio es tajante con la IA: «Todo lo que se considere arte tiene que venir del ser humano»

El debate sobre la utilización de la inteligencia artificial en el arte no va a terminar lo que se dice pronto. El aumento exponencial del desarrollo tecnológico lleva a que cada vez, sea más complicado diferenciar de la vida real, un vídeo o imagen generado con esta polémica herramienta. Una discordancia cognitiva que en el audiovisual ha adquirido un cariz legal complejo, teniendo una implicación directa en conflictos gigantescos como las dos últimas grandes huelgas de la industria. Ahora, el último en sumarse a las críticas hacia el empleo de la tecnología en el celuloide ha sido Leonardo DiCaprio, quien tiene claro que la implantación de lo que haga la IA, jamás podrá ser considerado como «arte».

El ganador del Oscar por El renacido no es ni mucho menos, el primero en reflexionar y desacreditar la capacidad real de la inteligencia artificial para captar la esencia de lo que de forma primigenia, entendemos por disciplina artística. Personalidades como Scarlett Johansson, Morgan Freeman o Tom Hanks han denunciado cómo diversas aplicaciones de modelo generativo sustituyen su rostro y voces para vender todo tipo de productos comerciales sin ningún tipo de permiso.

Pero la aplicación de estos avances no se quedan únicamente en una anécdota. Hace un par de meses, la empresa Particle16 lanzaba el perfil de Tilly Norwood, la primera actriz generada por inteligencia artificial que posee su propia cuenta de Instagram y que según la marca, había recibido varias solicitudes de colaboración con estudios importantes. No obstante, mucho antes, la polémica había alcanzado los premios Oscar, cuando se habló de cómo la IA había pulido el acento húngaro del personaje de Adrien Brody en The Brutalist.

Recientemente, DiCaprio ha sido el que ha entrado a reflexionar sobre la IA, mientras ofrecía una entrevista para promocionar su carrera en los Oscar de 2026 con Una batalla tras otra.

DiCaprio no puede considerar a la IA como una forma de arte

Mientras conversaba con la revista Time, el actor de Érase una vez en Hollywood quiso entrar a valorar la IA como una «herramienta de mejora», dejando muy claro que bajo ningún concepto por su falta de humanidad, podría ser considerado como arte.

«Podría ser una herramienta de mejora para un joven cineasta, capaz de hacer algo nunca antes visto. Creo que todo lo que se considere auténticamente arte tiene que provenir del ser humano». El actor reflexionó que aunque pueda parecer muy sorprendente o impactante, la mayoría de ese contenido se «desvanece en el éter de la basura de internet».

La opinión de DiCaprio se suma de este modo a declaraciones más beligerantes. Como por ejemplo, la de un Guillermo del Toro que en los Premios Gotham aseguró que su Frankenstein estaba hecha «para humanos, por humanos».

El próximo proyecto del actor

Tendremos que esperar al próximo mes de febrero para saber si DiCaprio se lleva su segunda estatuilla por Una batalla tras otra. Sin embargo, el actor ya espera con ganas el rodaje de What Happens At Night, su nueva colaboración con Martin Scorsese en la que compartirá pantalla con Jennifer Lawrence.