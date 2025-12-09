Bruselas ha iniciado una investigación formal contra Google (Alphabet) por entrenar su inteligencia artificial (IA) con contenidos de medios de comunicación y plataformas como YouTube sin pagar compensaciones adecuadas a los creadores, según ha informado la Comisión Europea a través de un comunicado. Así, las autoridades comunitarias sospechas que la gran tecnológica norteamericana «ha infringido las normas de competencia de la Unión Europea (UE)».

En concreto, Bruselas sospecha que Google ha utilizado «contenido de editores web, así como el contenido subido a la plataforma de intercambio de vídeos YouTube, con fines de IA».

En ese sentido, «la investigación examinará» si la empresa «distorsiona la competencia al imponer condiciones abusivas a editores y creadores de contenido, o al concederse un acceso privilegiado a dicho contenido, lo que perjudica a los desarrolladores de modelos de IA rivales».

Bruselas investiga la IA de Google

La Comisión Europea explica que está preocupada por si Google podría haber utilizado:

Contenido de los editores web para proporcionar servicios generativos impulsados ​​por IA en sus páginas de resultados de búsqueda sin una compensación adecuada a los editores y sin ofrecerles la posibilidad de rechazar dicho uso de su contenido. Esto habría sucedido en los resúmenes de su IA, que muestran una síntesis de la búsqueda hecha por el usuario generada por IA sobre los resultados orgánicos. Por otro lado, estaría el Modo IA, que es una pestaña de búsqueda similar a un chatbot que responde a las consultas de los usuarios en un estilo conversacional. En estos casos, Bruselas investigará en qué medida la generación de Resumen de IA y Modo IA por parte de Google se basa en el contenido de los editores web sin una compensación adecuada por ello y sin que los editores puedan rechazarlo sin perder el acceso a la Búsqueda de Google. De hecho, la autoridad considera que «muchos editores dependen de la Búsqueda de Google para el tráfico de usuarios y no quieren arriesgarse a perder el acceso a ella». Vídeos y otros contenidos subidos a YouTube para entrenar los modelos de IA generativa de Google sin una compensación adecuada a los creadores ni la posibilidad de rechazar dicho uso. Los creadores de contenido que suben vídeos a YouTube tienen la obligación de autorizar a Google a utilizar sus datos con diferentes fines, incluido el entrenamiento de modelos de IA generativa. Bruselas afirma que Google no remunera a los creadores de contenido de YouTube por su contenido ni les permite subirlo a YouTube sin autorizar a Google a utilizar dichos datos. Al mismo tiempo, las políticas de YouTube prohíben a los desarrolladores de modelos de IA de la competencia utilizar el contenido de YouTube para entrenar sus propios modelos de IA.



De probarse todo lo anterior, la Comisión Europea afirma que «las prácticas investigadas podrían infringir las normas de competencia de la UE que prohíben el abuso de posición dominante (artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 54 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo)».

Así, Bruselas «llevará a cabo ahora su investigación exhaustiva con carácter prioritario». No obstante, las autoridades comunitarias recuerdan que «la apertura de una investigación formal no prejuzga su resultado».

La Comisión ha informado ya a Google y a las autoridades de competencia de los Estados miembros de que ha abierto un procedimiento en este caso. No existe un plazo legal para concluir una investigación antimonopolio. La duración de una investigación antimonopolio depende de diversos factores, como la complejidad del caso, el grado de cooperación de las empresas implicadas con la Comisión y el ejercicio del derecho de defensa por parte de las partes.