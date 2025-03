La nueva película de la Momia será terrorífica y tendrá a una actriz española como protagonista

En una actualidad cinematográfica repleta de live actions, biopics musicales y adaptaciones del mundo de los videojuegos, Hollywood tiene entre ceja y ceja, resucitar un subgénero que brilló durante los años 30: el cine de monstruos. Frankenstein, Drácula, la Momia…estas criaturas vivieron su época dorada de la mano de la Universal, pero ante la falta generalizada de nuevas licencias comerciales estimulantes, en la meca del cine llevan ya un tiempo intentando en vano, volver a poner de moda esta tipología nacida en el mundo literario. Ahora, la última acometida llega de la mano de un cineasta especialista en la temática y con una de las actrices españolas más reconocibles dentro de nuestra industria: Laia Costa será la protagonista de la nueva película de La Momia

No es ni mucho menos, la primera vez que esta catalana de 40 años se embarca en una producción internacional. Costa debutó en 2011 en la pequeña pantalla gracias a la serie Pulseras rojas (2011) y pronto, fue apareciendo poco a poco, en algunos de los proyectos audiovisuales españoles más llamativos de la segunda década de los 2000. Así, la vimos en pequeños papeles dentro de los repartos de Tengo ganas de ti (2012), El tiempo entre costuras (2012) o Palmeras en la nieve (2015). Pero también, fue destacando en títulos extranjeros de la talla de la alemana Victoria (2015) la argentina Nieve negra (2017) y la estadounidense Newness (2017), esta última junto a la estrella Nicholas Hoult. Porque esta ganadora del Premio Goya mantiene, una sobrada experiencia colaborativa con los actores y actrices más relevantes del mainstream audiovisual norteamericano y británico. De esta forma, la hemos visto compartir producciones con nombres importantes del impacto mediático de Oscar Isaac y Olivia Wilde en Como la vida misma (2018) o de Rosamund Pike en La rueda del tiempo (2021). No obstante, ninguna de estas participaciones tendrá seguramente la repercusión de la nueva aproximación del clásico que en 2026, el director Lee Cronin promete plasmar en la gran pantalla.

La nueva película de ‘La Momia’

El personaje maldito ha recibido muchas adaptaciones en el celuloide desde que Boris Karloff se enfundase en las vendas de la criatura por primera ves en 1932. En 1999, Universal Pictures logró crear una saga a partir del carisma de Brendan Fraser, generando una taquilla de 417 millones de dólares e incentivando la aparición de una secuela titulada El regreso de la momia (2001) que conseguiría otros 433 millones para las arcas del estudio. Sin embargo, el intento de crear todo un universo de monstruos por parte de Universal a partir de su Dark Universe sufrió, una debacle económica con La momia (2017). Protagonizada por Tom Cruise, el trabajo de Alex Kurtzman es un peligroso precedente vapuleado por la crítica y por eso, desde Warner Bros han decidido apostar por la visión de un director irlandés que ha demostrado saber desenvolverse muy bien en el horror.

Cronin es el responsable de Bosque maldito (2019) y de la muy valorada secuela de la trilogía Evil Dead, Posesión infernal: El despertar (2023) y básicamente por eso, se espera un cambio de registro tonal respecto a las anteriores versiones.

«Esta será diferente a cualquier otra película de La Momia que hayas visto antes. Estoy cavando profundamente en la tierra para sacar a la luz algo muy antiguo y muy aterrador», le contaba Cronin a THR cuando se anunció su participación a finales de 2024. Sabemos además que acompañando a Costa estará Jack Renor, quien ha estado presente en cintas como Midsommar (2019) y Cherry (2021). La nueva Momia de Cronin estará producida por Blumhouse Productions, responsables de No hables con extraños (2024) y de la última adaptación de Hombre lobo (2025).

El cine de monstruos que viene

La propuesta monstruosa del cine norteamericano próximamente, no se quedará sólo con la película de la momia. Pues dentro de bastante menos tiempos, tendremos dos versiones muy diferentes del Frankenstein creado por Mary Shelley. La primera, la continuación escrita por Guillermo del Toro para Netflix y la segunda, el remake de Maggie Gyllenhaal que Christian Bale protagonizará en 2026, titulada The Bride!

Por el camino, incluso DC Cómics tiene entre manos devolver a la pantalla a La cosa del pantano. Sólo que no se espera que esta llegue a la cartelera mundial hasta 2030. En su agenda fílmica, Laia Costa no parece tener ningún proyecto aparte de esta nueva incursión en el cine internacional. Lo último que vimos de ella nos llegó todo en el 2023, con El maestro que prometió el mar, Els encantats, la serie The Diplomat y Un amor de Isabel Coixet.