Ni ‘Adolescencia’ ni ‘Valle Salvaje’: la nueva serie de Netflix de la que todo el mundo está hablando

Adolescencia está siendo un fenómeno mundial inesperado para Netflix. No es que la premisa y su propuesta audiovisual no fuese a priori ya interesante, pero de seguro lo que no se esperaban en la compañía que dirige Ted Sarandos es que la oscura miniserie obtuviese un reconocimiento popular mucho mayor que su blockbuster de 320 millones de dólares, Estado eléctrico. Y es que el algoritmo es caprichoso y en la tendencia del streaming, el éxito es tan efervescente como perecedero. Por eso, sin todavía habernos recuperado del impacto global del caso de Jamie Miller, ya existe una nueva serie en Netflix que apunta a ser otro importante triunfo para el estudio californiano. No, no nos referimos tampoco a Valle salvaje, sino al thriller argentino Atrapados.

La globalidad de la «gran N roja» ha llevado a una internalización de los proyectos televisivos nunca vista. Porque resulta impensable antes de la llegada a nuestras vidas de estas marcas, imaginar la hegemonía de audiencias en una serie surcoreana como ha sido El juego del calamar o el salto al estrellato de varios perfiles españoles gracias a las cinco temporadas de La casa de papel. En el apartado fílmico ocurre un poco lo mismo. La empresa fundada por Marc Randolph y Reed Hastings tiene productos audiovisuales de la talla de la francesa En las profundidades del Sena (2024), la noruega Trol (2022) y ejemplos patrios del nivel de Nowhere (2023) y El hoyo (2019). Ahora, el nuevo fenómeno proviene de Latinoamérica bajo la dirección de dos experimentados cineastas; Miguel Cohan y Hernán Golfrid. Los cuales adaptan la novela homónima del escritor estadounidense Harlan Coben, a través de un guion que han confeccionado ambos directores junto a Ana Cohan y María Meira. Pero, ¿de qué trata Atrapados?

¿De qué trata ‘Atrapados’?

La sinopsis oficial de esta nueva serie de Netflix es la siguiente: «Desde la ciudad de Bariloche, en la Patagonia argentina, la periodista Ema Garay gana proyección en el periodismo digital atrapando criminales que suelen evadir la justicia. Su vida da un vuelco impensable cuando conoce a Leo mercer, un referente social que termina siendo el principal sospechoso de su última investigación: la desaparición de una joven de 16 años. Mientras intenta llegar a la verdad, Ema se verá obligada a confrontarse con ella misma».

Más allá de su atractiva premisa que enganchará a los más seriéfilos, la miniserie de Cohan y Goldfrid parte de seis episodios de aproximadamente 50 minutos que utilizan como principal reclamo, la configuración de un elenco repleto de caras conocidas. Como protagonista principal tenemos a Soledad Villamil, ganadora del Goya a la mejor actriz revelación gracias a El secreto de sus ojos y actriz de largometrajes célebres de la impronta de El mismo amor, la misma lluvia (1999), Un oso rojo (2002) y la última obra de Víctor Erice, Cerrar los ojos (2023). Atrapados también cuenta con otro ganador de la consideración novel española, Alberto Amman. Al actor lo conocimos en España por Celda 211 (2009), aunque desde entonces ha construido toda una carrera internacional, apareciendo en Narcos (2015) y en la miniserie Griselda (2024). El casting final se completa con Juan Minujín (Focus), Matías Recalt (La sociedad de la nieve), Fernán Mirás (Rebelde Way), Mike Amigorena (Tetro), Maite Aguilar (Alemania) y Victoria Almeida (El reino vacío). Atrapados es una nueva serie de Netflix que llegó aterrizó en la plataforma el pasado 26 de marzo y con pocos días, ya amenaza con convertirse en uno de los productos de habla no inglesa más vistos.

La nueva serie que brilla en Netflix

En menos de un día desde su estreno, Atrapados ya se coló rápidamente en el Top 10 de contenido más visto de Netflix. Algo bastante meritorio, sobre todo teniendo en cuenta que en la lista de contenido viral en la categoría de habla no inglesa mantiene una gran afluencia de novedades. Ahí están Medusa,Woman of the Dead o el anime japonés Sakamoto Days.

La belleza y el profundo misterio que envuelve a la Patagonia argentina sirven como una atmósfera increíble para una trama en constante in crescendo con giros completamente inesperados que crean una adicción audiovisual como pocas series actuales de la marca. Así, Atrapados es la opción perfecta para aquellos espectadores que quieran, un maratón perfecto de una historia que puede verse del tirón este fin de semana.