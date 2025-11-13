Tiene un Goya y está inspirada en un caso real: la película de terror española que todo el mundo tiene que ver

Gracias al éxito reciente de la miniserie documental Expediente Vallecas en HBO Max, el caso poltergeist más famoso y mediático de España ha vuelto a formar parte de la conversación popular. Así, a lo largo de tres episodios, la familia Gutiérrez Lázaro revive tres décadas después, la inexplicable muerte de Estefanía Gutiérrez Lázaro en 1991. Pero antes de que esta pieza serial creada por Irene del Cerro y Jorge Pérez Vega recogiese los recientes testimonios de sus familiares, Paco Plaza estrenó la película de terror española más estimulante de los últimos años, cuyo argumento partía de la historia real de esta familia que vivía en el Puente de Vallecas (Madrid). Nos referimos cómo no a Verónica, un thriller sobrenatural que llegó a estar nominado a siete premios Goya.

Estrenada en 2017, Verónica supuso el regreso de Plaza a un título individual, después de más de un lustro confeccionando la trilogía de REC junto a Jaume Balagueró, el cual no regresó tras las cámaras para la tercera parte. Verónica recaudó 3,1 millones de euros en su año, convirtiéndose en el filme patrio que sin la participación de televisiones privadas, más dinero aunó en la taquilla de una temporada cinematográfica en la que reinaron Tadeo Jones 2: El secreto del Rey Midas y Perfectos desconocidos.

La película de terror española escrita por el propio Plaza y Fernando Navarro (Segundo premio, Tierra de nadie) logró no sólo el reclamo y cariño de los espectadores, sino también la valoración de una academia española que la consideró para los premios de mejor actriz revelación (Sandra Escacena), mejor música original, mejor sonido, efectos especiales, dirección y por último, la consideración de mejor película. Finalmente, los únicos que lograron alzarse con el busto del pintor de neoclásico fueron Aitor Berenguer, Gabriel Gutiérrez y Nicolas de Poulpiquet en la categoría de mejor sonido. No obstante, ¿qué es lo que ocurrió realmente en conocido como Expediente Vallecas y cuáles son las diferencias adaptadas a la cinta de Verónica?

El primer caso que documentó fenómenos paranormales

Lo representado en esta película de terror española parte de los sucesos acontecidos en el que se considera el primer caso policial en España donde se documentaron fenómenos paranormales. Estefanía era una joven de 17 años que vivía en el barrio Palomeras Sureste que falleció tras una sesión de ouija en su instituto. El 13 de julio de aquel año, Estefanía atacó violentamente a su hermana Mariela y al día siguiente, sufrió un episodio de catalepsia y entró en un coma que en esa madrugada, terminó con su vida. La autopsia no pudo determinar las causas del fallecimiento y terminó por calificarla como una «muerte súbita».

Tras la muerte de Estefanía, los fenómenos paranormales comenzaron a sucederse en el hogar familia. Voces, ruidos, vidrios rompiéndose…la familia terminó llamando a la policía y lo que el inspector José Pedro Negri y su equipo describieron en aquella casa terminó convirtiéndose en un hito dentro de la historia del ocultismo de España.

Como en toda adaptación, Verónica dramatiza los eventos y añade elementos de terror sobrenatural para enfatizar en el género.

¿Dónde está disponible esta película de terror española?

Expediente Vallecas es un producto exclusivo de HBO Max, mientras que Verónica está disponible bajo suscripción en Prime Video, SkyShowtime, Movistar Plus y Netflix.

Aparte, La cinta está disponible completamente gratis en la plataforma de RTVE Play.