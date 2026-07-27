Xavi Simons cuenta toda la verdad sobre su salida de La Masía y manda un dardo al Barça: «No creyeron en mí»

Xavi Simons ha revelado en las últimas horas toda la verdad de su salida de La Masía y no ha dejado nada bien al Barcelona. Era todavía menor de edad cuando abandonó la cantera culé para marcharse al PSG. Ha reconocido que se dijeron muchas mentiras en su momento y ha afirmado con rotundidad que no creyeron en él, mandándole un dardo a la entidad catalana ahora que es una estrella en la Premier League.

«Estaba claro por su parte que no creían en mí. En ese momento elegí no hablar porque solo estaba concentrado en la cancha, pero me dijeron ‘tenemos otros jugadores en los que creemos y queremos ofrecerte un contrato, pero no eres uno de los jugadores que realmente está en el proyecto’. Para mí, la decisión estaba clara y la gente no sabe lo que pasó, tienen una opinión de lo que escucharon, pero esa es la verdadera historia», comentó el jugador holandés.

«He estado toda mi vida ahí. He pasado por diferentes situaciones, lo he vivido todo ahí, toda mi infancia fue ahí, así que amo al club. Todo lo que salió me dolió y a mi familia también. El caso era simple: simplemente prefirieron a otros chicos en ese momento y para mí estaba bien. Tenía al PSG con un proyecto realmente grande con 16 años, entrenando con los mejores jugadores del mundo, así que la decisión fue fácil», desveló Xavi Simons en el podcast ‘The Sports Agents’.

«A mis amigos, cuando me preguntan, les digo que esta es la mejor decisión que he tomado hasta ahora. La gente quizá dice que no estaba jugando, pero, claro, tenía a Neymar, Messi y Mbappé a mi lado. Así que es realmente difícil porque ellos quieren jugar cada partido, pero fue la mejor experiencia que pude tener, porque he aprendido de ellos», finalizó el ex canterano culé.