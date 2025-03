Xavi Simons alucina con el «les vamos a pintar la cara» de Nico Williams: «¿Ha dicho eso? Ya lo veremos»

El empate entre Holanda y España (2-2) en la ida de los cuartos de final de la Nations League ha dejado mucho más que un resultado abierto para el partido de vuelta. La cita en Mestalla promete ser tensa y cargada de emociones tras las palabras de Nico Williams, uno de los protagonistas destacados tanto dentro como fuera del terreno de juego, y las réplicas a su atrevimiento por parte de la selección holandesa con Xavi Simons y Ronald Koeman.

El delantero del Athletic de Bilbao abrió el marcador en Rotterdam con un gol de gran calidad, tras un pase magistral de Pedri, del que destacó que «tiene ojos en la nuca». Pero más allá de su aportación futbolística, el extremo vasco desató la polémica al declarar en zona mixta: «Seguro que en España les vamos a pintar la cara». Una frase que no pasó desapercibida y que ha generado reacciones en el vestuario neerlandés.

Uno de los más sorprendidos por la afirmación de Nico Williams fue Xavi Simons. El joven centrocampista, formado en la cantera del Barça y actualmente cedido por el PSG al RB Leipzig, fue cuestionado por las palabras del internacional español y su reacción no dejó dudas: «Uuuh… ¿Ha dicho eso? Bueno, está bien. Veremos el domingo».

El futbolista neerlandés añadió, cuestionado en el programa El Partidazo de la Cadena COPE, que ese tipo de declaraciones sirven de motivación en el vestuario: «Si dicen esas cosas es porque están muy seguros de sí mismos. Está bien, son los actuales campeones de Europa. Hay que respetarlo, pero el domingo cuando pite el árbitro ya veremos lo que pasa».

La reacción de Simons no fue la única. Ronald Koeman, seleccionador de Holanda y ex entrenador de Barcelona y Valencia, también respondió en rueda de prensa: «Lo que habla es por su cuenta. Yo, como seleccionador de Holanda, estoy orgulloso de nuestro partido. Sabemos que nos espera un encuentro durísimo, pero no lo vamos a poner fácil el domingo».

El cruce verbal entre Nico Williams y la selección neerlandesa ha acentuado la tensión previa a un choque decisivo. El extremo español intentó matizar sus palabras poco después ante las cámaras de El Desmarque, que captaron al jugador aclarando el asunto. «No lo he dicho así», comentaba tras conocer las reacciones desde el lado holandés. «Ha quedado bien, Nico, no te preocupes. Con ganas al domingo», le dijo un periodista, a lo que Nico Williams respondió: «Ya, pero yo no soy así, tío». Antes de subir al autobús, el extremo español sentenciaba el tema, a modo de disculpa: «No era mi intención, de verdad».

Xavi Simons responde a Nico Williams

Nico Williams, además de su gol, fue clave en el segundo tanto de España, tras un rechace a un disparo suyo que acabó en las botas de Mikel Merino. Al término del encuentro, el jugador del Athletic de Bilbao expresó también su satisfacción por el rendimiento del equipo: «Hemos demostrado que no solo somos un equipo de toque, también le ponemos intensidad. Hoy hemos dejado claro que somos un equipo competidor y que nunca bajamos los brazos».

Sin embargo, la frase desafiante que pronunció tras el partido es lo que ha trascendido, generando mucha tensión y disparando la emoción del partido del fin de semana, aumentando la rivalidad entre ambas selecciones. Xavi Simons, que entiende perfectamente el español, dejó claro que las palabras de Nico Williams no han pasado desapercibidas en el vestuario holandés y que el desenlace se decidirá el domingo en Valencia.