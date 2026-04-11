Quedan días para el cierre del bar más mítico de toda Sevilla: los clientes están en shock

A veces cuesta asumir que ciertos lugares no van a estar siempre ahí. Sobre todo cuando han formado parte de la vida de varias generaciones y han sido escenario de miles de historias que, en muchos casos, ni siquiera se pueden contar. Eso es lo que está pasando estos días en Sevilla con uno de sus locales más emblemáticos de la noche que ha anunciado su cierre para sorpresa de muchos tras varias décadas siendo el bar y la discoteca de muchos sevillanos.

La noticia no era conocida por todo el mundo, pero lo cierto es que llevaba tiempo circulando a modo de rumor y ahora ya es oficial. Y tiene fecha. El anuncio que ha realizado el dueño Diego Beas en redes sociales, ha caído como un jarro de agua fría entre clientes habituales, antiguos trabajadores y todo aquel que alguna vez ha cruzado sus puertas. De este modo, y después de más de cuatro décadas abierto sin interrupción, la discoteca Bestiario bajará la persiana el próximo 30 de junio. Un cierre que marca el final de una etapa muy concreta en la noche de Sevilla y que deja en el aire qué pasará a partir de ahora con uno de los locales más reconocibles de la ciudad.

Un cierre inesperado en Sevilla que ya tiene fecha definitiva

Ha sido el propio gerente de Bestiario, Diego Beas, quien confirmó a través de s cuenta de Instagram lo que hasta ahora era «un secreto a voces». Lo ha hecho a través de un vídeo que, según sus propias palabras, ha sido el más difícil que ha tenido que grabar y es del todo comprensible teniendo en cuenta que hablamos de uno de los locales básicos en la noche sevillana con más de 40 años a sus espaldas. Pero el cierre es definitivo y en su mensaje, el dueño ha explicado que la fecha final será el 30 de junio. Ese será el último día de actividad de Bestiario tal y como se conoce hoy y por lo visto el motivo para no volver la temporada que viene no responde a una decisión puntual ni a un problema reciente, sino al fin del contrato de los actuales responsables con el propietario del local.

De este modo, tras esa fecha, el 1 de julio comenzará una nueva etapa, aunque todavía no está claro en qué se traducirá exactamente. El espacio seguirá teniendo vida, pero ya no será el mismo que hemos conocido hasta ahora.

42 años siendo parte de la noche de Sevilla

Hablar de Bestiario es hablar de historia reciente de Sevilla. No todos los locales pueden decir que han permanecido abiertos durante 42 años seguidos, manteniendo además su identidad prácticamente intacta. Durante todo este tiempo ha sido mucho más que una discoteca. Ha funcionado como punto de encuentro, como referencia y, en muchos casos, como tradición y de hecho, ha servido para que varias generaciones hayan vivido noches de grandes momentos gracias a la variedad de estilos y como no, a los muchos Djs que como dice Beas, han pasado por la cabina de la discoteca.

Una despedida que promete ser especial

Para muchos, el cierre de esta discoteca de Sevilla o el adiós a cómo la hemos conocido hasta ahora, será algo triste, pero lo cierto es que lejos de cerrar sin más, el equipo actual quiere darle al local el final que merece. De este modo la idea es organizar una gran fiesta de despedida en la que se junten todas las personas que han formado parte de su historia.

Trabajadores de distintas etapas, DJs, clientes habituales y rostros conocidos que han pasado por allí a lo largo de los años. Una última noche para recordar lo que ha sido Bestiario y despedirse como toca, pero segun explica el propio gerente, esa celebración se dará más adelante seguramente una vez acabe la Feria de Abril, con el objetivo de reunir al mayor número posible de personas. Será, en definitiva, una despedida a la altura de un lugar que ha marcado a varias generaciones.

Qué pasará con el local a partir de julio

A día de hoy, el futuro del espacio sigue siendo una incógnita. Lo que sí se sabe es que hay interés por parte de distintos grupos vinculados al ocio nocturno, conscientes del valor que tiene un local con tanta historia detrás. La decisión final dependerá del propietario, que será quien determine el rumbo que tomará a partir de ahora. Lo que parece claro es que el sitio seguirá funcionando, aunque bajo otro concepto o marca.

Mientras tanto, Sevilla se prepara para decir adiós a uno de esos lugares que parecían eternos. Y como suele pasar en estos casos, más que un cierre, lo que queda es la sensación de estar despidiendo una etapa entera de la ciudad.