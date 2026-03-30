El nuevo narcotúnel de Ceuta descubierto por la Policía Nacional es una autopista directa a Marruecos de tres niveles y galerías con raíles y vagones que traían toneladas de hachís a España desde el país vecino. El túnel recién descubierto a 100 metros del primero, es mucho más amplio y está dotado de mejores medios mecánicos que permiten manejar la droga con menos personal, reduciendo los riesgos de los narcotraficantes ser descubiertos.

Este segundo narcotúnel estaba camuflado detrás de un refrigerador insonorizado de grandes dimensiones dentro de una nave del polígono del Tarajal. El túnel disponía de tres niveles con un pozo de descenso, una cámara intermedia para almacenar los fardos del hachís y una línea final hacia Marruecos.

La Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) descubrió este nuevo narcotúnel en Ceuta este sábado durante una la explotación de una gran operación antidroga. Ahora, los agentes pedirán la colaboración de Marruecos para determinar la profundidad del túnel situado a menos de 100 metros de donde se encontró una similar el pasado año.

Más de 20 detenidos

La operación policial con participación de 250 agentes, se ha saldado con decenas de detenciones, 20 de ellas en Ceuta, además de llevarse a cabo numerosos registros domiciliarios.

La operación no ha concluido y los especialistas de la Unidad de Subsuelo de la Policía Nacional continúan inspeccionando la nave ubicada en el polígono del Tarajal, a escasos metros de la frontera. Los investigadores tratan de averiguar si el narcotúnel conecta con otros edificios cercanos y se han precintado dos naves colindantes para evitar la destrucción de pruebas o posibles fugas.

El narcotúnel anterior, vecino del nuevo

Este es el segundo narcotúnel que se localiza en el polígono industrial del Tarajal, muy cerca de la frontera de Marruecos, después de que el pasado 19 de febrero de 2025 la Guardia Civil hallara otro narcotúnel similar, el hermano pequeño del actual, cuya entrada estaba situada en una antigua marmolería que llevaba dos años cerrada. Entre ambos túneles sólo hay 100 metros de distancia.

Ese primer narcotúnel tenía más de 50 metros de longitud y 12 de profundidad. Se ramificaba en varias galerías que penetraban en territorio español y contaba con unas medidas de 40 centímetros de ancho y 60 centímetros de alto, que podían aumentar según la zona excavada.

Este primer túnel se descubrió durante la llamada operación Hades, que partió de una querella de la Fiscalía Anticorrupción y fue dirigida por la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón.