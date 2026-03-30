Los dos conductores drogados que mataron a un médico de urgencias de la Fundación Jiménez Díaz en la M-30 de Madrid, se enfrentan a una petición de 15 años de cárcel para cada uno en el juicio que arranca el próximo 7 de abril. Los dos conductores acusados se picaron, drogados, en una persecución mortal a 180 kilómetros por hora en los túneles de la M-30 hasta que se empotraron contra el vehículo que conducía la víctima de 35 años y padre de un niño de 11 meses y otro en camino.

El escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso OKDIARIO, describe con todo detalle el homicidio del médico en la mañana del domingo 25 de julio de 2021.

Ese día, a a las 11:26 horas, los dos conductores drogados se enzarzaron en un pique mortal, el primero de ellos, con antecedentes penales por violencia de género, conducía un BMW. El segundo, R.M.F, conducía un Fiat a pesar de que tenía cinco sentencias firmes por conducir sin carné.

Los dos conductores drogados, que tenían los coches a nombre de otros parientes, el del BMW a nombre de su hijo menor de edad, se picaron por un adelantamiento y una ráfaga de luces entre ambos.

A partir de ahí protagonizaron una carrera estúpida y mortal de cuatro kilómetros por los túneles de la M-30, dando frenazos y acelerones, adelantando en zig zag al resto, «con absoluto desprecio por la vida de los demás conductores», puntualiza la Fiscalía.

En uno de esos envites, el del BMW le cerró el paso al del Fiat y éste embistió de lleno y por detrás al coche de la víctima. El impacto fue brutal, en ese momento circulaba a 177 km/h en un tramo limitado a 70 km/hora.

El culpable directo se quedó en el lugar del accidente, dio positivo a los test de drogas. Ahora se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel por conducción temeraria, con resultado de homicidio y lesiones, además de conducir sin el permiso reglamentario.

El que iba en el BMW se dio a la fuga y reapareció siete horas después para entregarse a la Policía Municipal. Dijo que había sido testigo del accidente y había tenido un problema con el conductor que lo provocó. Los policías no lo creyeron, le sometieron al test de drogas y tras dar positivo, también fue detenido.

Este segundo de los dos conductores drogados se enfrenta a 15 años de prisión por conducción bajo la influencia de drogas, en concurso con homicidio y lesiones.

La Fiscalía pide para ambos, que están en libertad, el pago de una indemnización compartida de 1,3 millones de euros a la esposa, hijos y padres del médico al que le quitaron la vida.