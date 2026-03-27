El hermano de Antonio, herido de bala junto a su mujer ejecutada de un tiro en la cabeza, en su cortijo de Rioja (Almería) no actuó solo. El caso ha dado un vuelco tras conocerse que la Guardia Civil pide la colaboración ciudadana para encontrar a Javier Nieto, el cuñado de la asesinada, pero también a su mujer Rocío Rodríguez también presuntamente implicada en el ajuste de cuentas mortal.

La Guardia Civil ha recabado las evidencias necesarias que determinan la presunta autoría del asesinato a Javier Nieto Santiago y Rocío Rodríguez Gómez, hermano y cuñada del herido por arma de fuego, propietarios de la vivienda donde sucedieron los hechos y actualmente en paradero desconocido.

Los hechos tuvieron lugar el pasado día 24 de marzo en el cortijo de las víctimas en la localidad de Rioja (Almería) y la Guardia Civil descartó desde el principio que el asesinato de la mujer tuviera que ver con la violencia de género.

Una plantación ilegal de marihuana

Los dos hermanos tenían antecedentes de problemas familiares y amenazas. Además, en el lugar se localizaron dos cultivos con cerca de 1.400 plantas de marihuana y se neutralizaron dos enganches ilegales a la red de fluido eléctrico.

Ahora, la Guardia Civil pide ayuda para localizar a los dos fugados: «Con el fin de averiguar el paradero de los autores fugados Javier Nieto Santiago y Rocío Rodríguez Gómez, la Guardia Civil solicita la máxima difusión de esta información, a fin de que cualquier persona que pueda aportar datos relevantes se ponga en contacto con la Guardia Civil en Almería, en el teléfono 950256122 o a través del 062. También mediante correo electrónico con el Equipo de Personas de la Unidad de Policía Judicial de Almería:[email protected]».