A sus 80 años, Lola, la reina del tocomocho, sigue trabajando en Madrid aunque sus habilidades para escapar de la Policía se han visto mermadas con el tiempo. La mujer ha vuelto a ser detenida, esta vez en el distrito de Usera, cuando se disponía a estafar a otra víctima.

En el momento de su detención, Lola no iba sola, le acompañaban otros dos miembros de su banda, una pareja de cerca de 55 años, también españoles y con numerosos antecedentes.

La Policía sorprendió a la banda del tocomocho liderada por la anciana Lola con el «pack» completo de las estafas. Los detenidos llevaban encima todos los utensilios necesarios para sus timos del tocomocho y la estampita, la especialidad de Lola desde hace décadas, muchas.

Detenidos cuando acechaban a ancianos

Los hechos sucedieron la mañana del pasado día 19 de marzo, en el distrito madrileño de Usera. Agentes del Grupo de Atención al Ciudadano, (GAC) que en ese momento realizaban labores de prevención, se percataron de que un vehículo circulaba lentamente, mientras sus ocupantes acechaban a personas de edad avanzaba que transitaban la zona.

Tras el alto policial y la identificación correspondiente, resultó que en el vehículo viajaba Lola, la reina del tocomocho, y su banda. Los tres sospechosos fueron inmediatamente detenidos debido a que les constaba en vigor una reclamación judicial por estafa.

Además, entre las pertenencias de la banda de estafadores se incautaron diversos efectos relacionados con este tipo de estafas, tales como sobres con notas adhesivas aparentando ser dinero en efectivo, un paquete con gomas elásticas, boletos de sorteos, una cartilla bancaria, varias joyas y más de 800 euros en billetes fraccionados. Los útiles precisos para su especialidad: los timos del tocomocho y de la estampita.

El timo del «tocomocho»

Los timos del tocomocho y de la estampita son estafas clásicas y recurrentes desde hace décadas en España que buscan a sus víctimas entre las personas de mayor edad.

En el primero, los estafadores abordan a la víctima ofreciéndole un billete de lotería falso que supuestamente está premiado. Normalmente, los estafadores alegan prisas o algún problema para cobrarlo ofreciendo el billete premiado a cambio de una cantidad menor que el premio. Al cobrarlo, la víctima descubre que el boleto no tiene valor.

En el timo de la estampita, un timador finge tener alguna discapacidad mental y enseña a la víctima una bolsa llena de lo que parecen billetes, llamándolos «estampitas» o cromos sin valor. El gancho, o cómplice, aparece poco después para convencer a la víctima de comprar los billetes falsos a un precio inferior que si fueran auténticos.