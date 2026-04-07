Un vecino de 36 años de Montefrío (Granada) ha sido detenido por atacar una frutería marroquí de la localidad andaluza horas después de que un ciudadano de ese país atacara con un hacha a los vecinos que circulaban por las calles del pueblo porque «todos los cristianos deben morir». Se registraron tres heridos, dos de ellos son dos mujeres de etnia gitana que se hallan en estado crítico en el hospital. Ambas recibieron hachazos en la cabeza y una perdió un dedo amputado a manos del atacante marroquí.

El arrestado esta acusado de desobediencia y resistencia a los guardias civiles que intentaban disolver a un grupo de vecinos que se congregó frente a la frutería y comenzó a lanzar objetos contra el local ya en la noche del lunes. Los dueños de la frutería confirmaron que no tenían ninguna relación con el agresor del hacha y que «hacía poco tiempo que había llegado al pueblo».

El desencadenante de las protestas vecinales ha sido el ataque indiscriminado de un temporero marroquí armado con un hacha a personas mayores y mujeres que caminaban por el pueblo. Los hechos tuvieron lugar este lunes a las 11 de la mañana y la Guardia Civil detuvo al agresor de inmediato con ayuda de los vecinos de Montefrío.

«He sentido la llamada de Alá y todos los cristianos deben morir», así se justificó el hombre marroquí durante su traslado al calabozo, tras intentar matar con un hacha a varias mujeres y ancianos del municipio. El arrestado no tiene antecedentes policiales ni ha sido tratado por ninguna enfermedad psiquiátrica. No se han encontrado, de momento, conexiones del detenido con actitudes yihadistas.

«No somos racistas, queremos justicia»

La tensión en el pueblo crece, mientas los vecinos anuncian la puesta en marcha de patrullas ciudadanas para frenar la oleada de delincuencia y robos que sufre el pueblo desde hace un mes y que atribuyen a varios inmigrantes delincuentes.

Frente a la ilegalidad que suponen las patrullas ciudadanas, los vecinos denuncian que sufren «una situación incontrolada y nadie hace nada» y culpan a un grupo de delincuentes reincidentes de origen extranjero de la situación de inseguridad que viven.

«Hay robos todas las noches, en los coches, en las casas, también le roban el gasoil a los agricultores de los tractores. No somos racistas, solo queremos justicia», denuncia un vecino llamado Eloy. «Nos da igual de donde sean los delincuentes, no somos racistas, sólo pedimos justicia y una convivencia pacífica».

Ante la creciente escalada de la tensión en Montefrío, la Guardia Civil ha reforzado sus efectivos en la localidad para evitar venganzas y enfrentamientos. Hasta este municipio de algo más de 5.000 habitantes se han desplazado este martes efectivos de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil para reforzar el dispositivo de seguridad establecido tras la agresión múltiple del temporero marroquí.