Eran los estafadores más presumidos de España, pero también de los más activos. La Policía les acusa de robar 400.000 euros a más de 300 víctimas y una parte relevante del botín se la gastaron en tratamientos para implantarse el pelo, para lucir la sonrisa perfecta o en cuidados exclusivos para el rejuvenecimiento facial.

Ahora, la Policía Nacional ha desarticulado esta banda de estafadores y ellos podrían acabar siendo los más guapos de la cárcel. Hay doce detenidos, once hombres y una mujer, todos de entre 19 y 42 años y muchos con antecedentes policiales y judiciales similares.

Se trata de una organización criminal dedicada al «lavado de identidad». La banda de estafadores se apoderó de los DNI de al menos 300 víctimas, y con ellos pidieron créditos rápidos con los que comprar todo tipo de bienes y venderlos a mitad de precio, y sobre todo para financiarse lujosos tratamientos estéticos.

La Policía consigue avisar a más víctimas

Hasta el momento, la banda desarticulada ha estafado a más de 300 personas con una estimación económica de unos 400.000 euros, una cuantía que no ha sido más elevada por la actuación policial, ya que los agentes alertaron a los afectados para cancelar los préstamos fraudulentos.

La red, que podría haber copiado el método de otras organizaciones, aprovechaba la colaboración de una empleada de una tienda de telefonía para hacerse con fotografías de DNI de las víctimas que usaban para pedir préstamos rápidos. También utilizaban tarjetas SIM de móviles prepago para hacer las compras, que se entregaban en una vivienda de un pueblo del área metropolitana de Granada.

Los estafadores tenían 1.000 DNI

Con la intervención de dos teléfonos de uno de los cabecillas de la red, los agentes encontraron 250 tarjetas SIM prepago de diferentes compañías, 150 imágenes de tarjetas de crédito y un millar de fotos de DNI, además de 260 plantas de marihuana.

Los agentes han destacado la «versatilidad» de la red de estafadores, con víctimas de diferentes perfiles, aunque la mayoría de Granada y su área metropolitana. Contaban en la red con repartidores, trabajadores de comercios de telefonía y responsables de buscar compradores para sus productos, cada uno con un rol y unas obligaciones.

Ahora, los detenidos se enfrentan a cargos por estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental, revelación de secretos y pertenencia a grupo criminal.