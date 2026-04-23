Los asesinos de un hombre magrebí de 40 años muerto a palos durante una pelea en Parla (Madrid), se ocultaban desde hace meses en Toledo y Alicante. El suceso tuvo lugar el 8 de noviembre del año 2025, cuando la víctima murió a causa de los golpes que recibió en cabeza con un enorme palo, una guía de madera de las que se colocan a los árboles para que crezcan rectos.

Ahora, los investigadores de Homicidios de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Madrid han conseguido detener a los tres agresores que presuntamente cometieron el crimen brutal.

Una patrulla de Policía Nacional fue la primera en llegar al lugar del crimen, en la calle Purísima Concepción sobre las 7:00 horas, y los sanitarios del SUMMA 112 solo pudieron certificar el fallecimiento del hombre por el fuerte traumatismo craneoencefálico.

Huyeron ese mismo día de Madrid

Ahí arrancó una investigación que partió de la hipótesis de que el crimen se había producido durante una pelea entre dos nutridos grupos de personas de origen magrebí.

Lo primero fue localizar el arma del crimen, cosa que logró la Policía. Los investigadores también averiguaron que tras la agresión los implicados huyeron de Madrid ese mismo día en un vehículo.

Las primeras averiguaciones determinaron que la reyerta se inició tras una discusión entre dos grupos y que se emplearon objetos de vidrio para agredirse; además, uno de los varones lesionó a otro con un tutor de madera utilizado como guía para el crecimiento de los árboles en la vía pública.

Tras recibir el golpe, la víctima cayó inconsciente y falleció minutos después; el arma empleada fue localizada en las inmediaciones del lugar.

El caso se complicó porque los vecinos que alertaron a los servicios de emergencia no pudieron aportar datos sobre el aspecto de los implicados, aunque finalmente los agentes consiguieron determinar la identidad de los tres presuntos responsables, reconocidos por amigos de la víctima.

El 15 de abril de 2026 se estableció un dispositivo especial que culminó con la detención de los tres sospechosos en las localidades toledanas de Portillo y Fuensalida y en Albatera, en Alicante; tras su puesta a disposición judicial, el autor material de los hechos ha ingresado en prisión.