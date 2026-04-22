Los narcos se traen sus ‘cocineros’ colombianos a Toledo para producir cocaína las 24 horas del día

Después de 4 años buscándolo, la Guardia Civil y la Policía Nacional han dado con un macro laboratorio de cocaína oculto en una nave industrial de la provincia de Toledo. La instalación ilegal operaba las 24 horas del día gracias a los expertos “cocineros” traídos expresamente de Colombia para procesar la cocaína. El gran laboratorio contaba con un sofisticado y completo equipamiento, con hasta 3,5 toneladas de precursores para procesar toneladas de droga.

La operación Sircan, se remonta al año 2022, cuando la Guardia Civil descubrió una banda de narcos traía cocaína desde Sudamérica a Europa en contenedores marítimos con destino Rotterdam (Países Bajos). Desde allí la droga era distribuida a España y a distintos puntos europeos.

Así se descubrió un macro laboratorio clandestino de cocaína en un polígono industrial de un pueblo de Toledo. En el interior de la nave se habían acondicionado distintas dependencias para la extracción y procesamiento de clorhidrato de cocaína. En el laboratorio trabajaban expertos “cocineros” colombianos traídos expresamente por la organización desde su país para procesar la sustancia estupefaciente.

El área principal del laboratorio se organizaba en zonas diferenciadas: extracción, precipitación y filtrado, y, por último, prensado y empaquetado. En cada una se trabajaba en turnos durante las 24 horas del día, procesando la cocaína base y transformándola en clorhidrato de cocaína prensado en forma de ladrillos con los logotipos de la organización para diferenciar su producto en el mercado ilícito.

Camuflaban cocaína como harina de maíz

Cuando la Guardia Civil y la Policía irrumpieron en el laboratorio. este se encontraba en plena producción. Fueron intervenidas entre 7 y 8 toneladas de harina de maíz utilizada como medio de ocultación y transporte, impregnada con cocaína base. También se encontraron 9 kilos de cocaína ya procesados y empaquetados dispuestos para su venta, de gran pureza próxima al 93%.

Durante el desmantelamiento de la infraestructura se intervinieron 3.500 kilos de distintos precursores, tanto sólidos como líquidos, utilizados en las diversas fases de la extracción y procesamiento de la droga. El laboratorio estaba equipado con todos los útiles y materiales necesarios, constituyendo para la organización una fuente estable y continua de producción de sustancias estupefacientes.

Además del clorhidrato de cocaína se han incautado diversas cantidades menores de otras sustancias como cocaína rosa, MDMA, poppers, marihuana, 90 comprimidos para la disfunción eréctil y bolsas de Paprika exactamente iguales a las que contenía el contenedor incautado en el puerto de Cartagena (Colombia), con casi una tonelada de cocaína.

Detenciones en Colombia y España

La operación se desarrolló en tres fases principales. La primera, llevada a cabo en Cartagena (Colombia) en abril de 2025, donde se incautó cerca de una tonelada de clorhidrato de cocaína.

La segunda fase se realizó en España desmantelando el laboratorio de Gerindote (Toledo) y con cuatro registros más en diferentes localidades de la Comunidad de Madrid. Durante esta intervención fueron detenidas siete personas, entre ellos el líder de la organización. Se incautaron alrededor de 100.000 euros en efectivo, cinco armas de fuego, cientos de cartuchos de munición de distintos calibres, tres chalecos antibalas, dos pistolas eléctricas incapacitantes, una máquina de contar dinero, móviles, documentación de interés, una gran cantidad de sustancias estupefacientes y tres vehículos de alta gama.

La última fase tuvo lugar en marzo, con intervenciones en las provincias de Málaga, La Rioja y Bizkaia, donde se incautaron alrededor de 70.000 euros en efectivo, procedentes del tráfico de drogas, o relojes de marcas de lujo, entre otros efectos. La operación culminó con la práctica del resto de detenciones, con un total de 13 personas integrantes de la organización criminal arrestadas.

También delito de blanqueo

La unidad operativa de Toledo de Vigilancia Aduanera ha realizado el estudio de las relaciones patrimoniales y económicas entre los investigados, que han dado como resultado la adopción de medidas cautelares contra siete inmuebles, 17 vehículos y once cuentas bancarias.

La investigación ha sido llevada a cabo por la Policía Judicial de la Guardia Civil en Toledo, conjuntamente con la Jefatura Superior de Policía de Madrid y el Servicio de Vigilancia Aduanera. En Colombia fue la Policía Antinarcóticos de dicho país la que efectuó la inspección y aprehensión en el puerto de origen.