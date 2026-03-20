El Gobierno, «comprometido» con la creación de vivienda asequible y la lucha contra el gran tenedor, no predica con el ejemplo y acumula un amplio patrimonio inmobiliario en plena crisis. Según las declaraciones de bienes de los ministros consultadas por OKDIARIO, sólo entre 10 miembros del Ejecutivo de Sánchez acumulan más de 30 casas, varios locales y más de una decena de garajes.

Entre todos los miembros del grupo socialista destaca con cinco casas en propiedad el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Luis Planas declaró el pasado mes de agosto de 2023 —la última actualización pública— tener dos viviendas en Córdoba, otra en Málaga, un apartamento en Madrid y un piso en Marruecos que adquirió en 2007.

Las últimas compras las realizó entre 2014 y 2015. Tan solo en un año el ministro se hizo con la vivienda madrileña, una de las casas de Córdoba y un terreno de secano en la misma provincia. A todo ello se le suma una plaza de garaje en propiedad.

Si Planas cuenta con siete bienes inmuebles de pleno dominio (al 50%) y sin hipotecas concedidas a su nombre, el ministro de Transportes, Óscar Puente no se queda atrás. En su caso, la declaración de bienes actualizada en 2025 recoge que el polémico ministro tiene seis bienes en su patrimonio inmobiliario.

Sin embargo, el documento consultado deja constancia de que las cuatro viviendas y los dos garajes que tiene a su nombre (al 50 y 25%) son bajo el título de nuda propiedad. Esto significa que el ministro ha comprado dichos bienes sin el usufructo. Es decir, sin derecho a usarlos ni disfrutarlos porque en ellos residen otras personas.

Para el miembro del Gobierno esto no debería suponer un problema, pues ya disfruta de una vivienda oficial sufragada por el Estado de casi 210 metros cuadrados, que incluye cocina, salón-comedor, despacho y tres habitaciones.

Aun con todo ello, Puente tiene concedidos tres préstamos hipotecarios por valor de 130.540, 232.000 y 173.000 euros que coinciden con las fechas de adquisición de sus respectivas residencias en nuda propiedad.

Casas, garajes y locales de ministros

Pese a lo llamativo de dichos patrimonios en el contexto inmobiliario en el que se encuentra el país, no son casos aislados los de los ministros socialistas Planas o Puente. También Óscar López, el responsable del gabinete dedicado a la Transformación Digital y de la Función Pública, ostenta la titularidad de cuatro viviendas y una plaza de aparcamiento.

Según su última declaración pública de bienes —fechada en 2023—, además de su casa de Madrid comprada en 2006 y por la que se le fue concedida una hipoteca de más de medio millón de euros en La Caixa, en 2020 el ministro adquirió una nueva residencia y un garaje en Segovia.

Para esa nueva vivienda el ministro solicitó a Kutxabank un préstamo hipotecario de 150.000 euros. A estos inmuebles se les sumaron en 2022 dos residencias más en Madrid y Segovia, de las que tiene un 25% de la propiedad gracias a una herencia.

De cerca le sigue la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con cuatro inmuebles declarados. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda cuenta con tres viviendas en Sevilla, un garaje y un local que alquila por 1.125 euros.

Para su última vivienda, comprada poco antes de estallar la crisis, en 2006, Montero solicitó una hipoteca de 240.000 euros, de los que, en 2023 sólo le quedaban por amortizar unos 48.000 euros.

Sánchez, 1.000 euros al mes por alquiler

También cuentan con un patrimonio inmobiliario superior al del resto de la población la propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, o el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El líder del Ejecutivo aseguró en su última declaración de bienes ser propietario de dos viviendas y dos plazas de garaje en Madrid. De hecho, consta como titular de un préstamo hipotecario pedido en plena burbuja inmobiliaria (2008) por un valor de 159.300 euros.

Sin embargo, en su caso, uno de los detalles que más llama la atención de su registro es la renta que percibe por el arrendamiento de inmuebles. Apunta, en este sentido, que percibe 12.845 euros anuales por alquiler —más de 1.000 al mes— además de 42.000 euros por derechos de autor de su libro.

Por su parte, la responsable del que ya es considerado el primer problema de los españoles, Rodríguez, declaró tener en diciembre del 2023 una vivienda en Ciudad Real con plaza de garaje y trastero a su nombre.

Además, tiene otra vivienda en la provincia que compró en 2011 y una tercera vivienda con plaza de garaje que compró en 2018 y de la que no figura préstamo hipotecario en su declaración. Sin embargo, en el documento consta una hipoteca concedida en 2020 por un valor de 90.000 euros.

Bolaños, otras 3 casas y un garaje