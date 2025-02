Nacho Cano acusa en su declaración ante la juez a la becaria que le denunció: «No me voy a someter a su chantaje y extorsión, aunque tenga que ir a juicio». OKDIARIO ha accedido al vídeo de la comparecencia en sede judicial del productor musical. Durante su declaración judicial, cuya grabación ha sido obtenida en exclusiva por OKDIARIO, el productor afirmó que la denuncia que desencadenó su detención fue presentada después de que rechazara someterse a lo que describió como «chantaje y extorsión» por parte de una ex becaria del musical Malinche.

Según el testimonio del productor musical, Lesly Ochoa, la denunciante, fue apartada del espectáculo debido a problemas de conducta. Tras su expulsión, según declaró Cano, la ex becaria le amenazó con denunciarle e intentó negociar a través de sus abogados. «No me voy a someter a su chantaje y extorsión, aunque tenga que ir a juicio», manifestó el productor ante la juez.

La cronología revelada durante la comparecencia muestra que, tras fracasar las negociaciones, la becaria presentó varias denuncias ante la Fiscalía, que fueron archivadas. Posteriormente, interpuso una nueva denuncia ante la Policía Nacional, que dio lugar a la investigación que culminó con la detención del creador de Malinche.

Acusación: ¿Qué ocurre cuando expulsan a la becaria, antes de que les denuncie?

Nacho Cano: Bueno, pues que ella amenaza. Nosotros tratamos de que ella se vaya lo mejor posible. Incluso la queremos ayudar porque dice que su mamá le pide ayuda, pum, pum, pum. Pero ella amenaza y extorsiona con montar un pollo de todo tipo y que nos va a salir más caro, como efectivamente nos ha salido más caro todo lo que ha pasado. Sí avisó de lo que iba a pasar, perfectamente, porque nos está costando bastante dinero todo este numerito. Entonces ella avisó de que iba a hacer eso si no le dábamos una cantidad de dinero. Y ante ese chantaje y esa extorsión yo no me plegué. Yo, personalmente, dije «yo no me voy a someter a un chantaje o una extorsión. Se te ha dado una oportunidad, no has sabido aprovecharla, te estamos ayudando a volver, es suficiente. Pero no me vas a extorsionar, aunque tenga que verme en un juicio, no me vas a extorsionar».

Pidió dinero

Es el vídeo de su declaración en los Juzgados de Plaza Castilla. El productor musical compareció el día 13 de enero de 2025 como investigado por los presuntos delitos de explotación laboral y fomentar la llegada de inmigración irregular. Tal y como muestran las imágenes, a lo largo de una interminable declaración de casi tres horas, Nacho Cano contestó a las preguntas de la juez, de la fiscal, de todas las acusaciones y de su defensa.

Tras acusar de amenazas y chantaje a la becaria que le denunció, Nacho Cano explicó que la becaria llegó a pedirles dinero, e incluso les envió a sus anteriores abogados para negociar un precio cuando la Inspección de Trabajo entregó su informe exculpando a productor del delito de explotación laboral. El equipo de Nacho Cano se ofreció a pagarle el regreso a México tras su expulsión del programa de becas e incluso le sacó varios billetes de avión.

Acusación: Dos preguntas sobre su vuelta. Ha dicho que llegan a comprarle hasta tres billetes de avión.

Nacho Cano: Sí.

Acusación: Y la segunda, ¿se le llegó a ofrecer un dinero para que se marchara a México?

Nacho Cano: Sí.

Acusación: ¿En concepto de qué se le dio ese dinero?

Nacho Cano: Porque decía que tenía que ayudar a su abuelita. Y entonces intentamos darle una cantidad que para México era bastante significante. Que no teníamos por qué hacerlo, porque en el convenio, o en el contrato, o en el papel, o en lo que ella hubiera firmado estaba claro que si ella no cumplía una serie de normas, se tenía que volver a México, como las otras dos chicas, que no fue por temas de convivencia, las otras chicas fue por un tema artístico, estuvieron absolutamente de acuerdo en volver y no pasó nada. Es normal que tú vayas a una beca y en el periodo de la beca no… Esto fue la segunda semana. Todas estas cuestiones de los trabajadores, lo que dicen, pero si ella estuvo dos semanas. Dejó las maletas, empezó a fastidiar a todo el mundo y se fue. No le dio tiempo a más.

Acusación: ¿Es cierto que cuando se emitió el informe de la Inspección del Trabajo, los anteriores letrados de Lesly quisieran llegar a un acuerdo con usted?

Nacho Cano: Sí.

Durante la declaración íntegra a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el productor musical defendió que Lesly Ochoa llegó a España con una beca de formación y que, en ningún caso, era una trabajadora de su musical.

Inmigración ilegal

Ante la juez, Nacho Cano insistió en la idea de que él les daba una oportunidad a los becarios que según la Policía explotaba luego en su espectáculo Malinche: «Yo les doy la oportunidad de desarrollar una beca para que acaben estrenando el musical en México, que se estrenará el 28 de marzo, asesorados por la asesoría legal que tengo yo. Porque yo tampoco soy el que gestiona los permisos o el que tiene que hacer esas cosas. Simplemente, hago la parte humana de elegirles, darles la oportunidad de cambiar su vida y a su familia».

El productor, acusado de favorecer la inmigración ilegal por supuestamente traer a los becarios a España camuflados como turistas para luego emplearlos ilegalmente como trabajadores, quiso dar su versión: «Los abogados que tengo para ello, que son especialistas, les aconsejan como está en la normativa desde el año 2019. Entrar como turistas y aquí gestionar los visados, que es lo que se aconseja desde la embajada, por ejemplo. Este es el conocimiento que yo tengo de esa parte, que lo tengo después de que me detengan, porque yo realmente no me meto mucho en esas cosas. Simplemente, digo lo que es bueno para el musical, lo que hay que hacer y los abogados hacen su trabajo».

El productor también ha señalado que es «absolutamente falso que se lucrara con su actividad laboral». De hecho, ha señalado que tan sólo actuaban un máximo de tres horas sobre el escenario cuando uno de los actores le cedía el puesto para que aprendieran a enfrentarse al público como artistas.

Meses antes que Nacho Cano, la subinspectora de Trabajo ratificó ante la juez del caso su informe en el que concluía que los becarios de Nacho Cano no se emplearon como trabajadores de forma ilegal.