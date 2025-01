Nacho Cano se ha despachado con un mensaje directo a Pedro Sánchez, tras su primera declaración ante la juez del caso Malinche: «Va a por mí porque apoyo a Isabel Díaz Ayuso y yo apoyo a Ayuso porque Sánchez la teme, porque sabe que es la única capaz de sacarle de este ecuación».

El productor no ha ahorrado referencias al presidente del Gobierno, al que culpa directamente de su situación: «Tú vas a por mí, pero yo no voy a caer porque llevo 45 años dando puestos de trabajo, haciendo música por el mundo y llevando espectáculos en castellano al mundo entero. Lo que hago lo hago honestamente. Él sí merece caer porque utiliza a sus abogados corruptos a sus ministros corruptos nombrados a dedo. No tienes nada que no puedas comprar. Porque compras votos con el dinero de quienes queremos ser españoles, para dárselo a quienes no quieren serlo. Y mientras, la juventud está engañada, incapaz de comprar un piso».

Antes, ante la juez, Nacho Cano ha declarado como imputado durante más de dos horas en las que se ha desvinculado de las acusaciones de explotación laboral a los becarios del musical Malinche. Ha admitido que quizá pudo estar mal asesorado, pero ha explicado que él se dedica sólo a los aspectos artísticos del espectáculo.

Nacho Cano, así como otros tres miembros de su equipo, estaban citados a declarar este lunes, 13 de enero, como investigados en el caso de los becarios del musical Malinche por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores y los derechos de los ciudadanos extranjeros. El caso arrancó el mes de julio de 2024 con la denuncia que interpuso ante la Policía una de las becarias, Lesly Guadalupe Ochoa. De forma paralela, el productor también tiene una causa abierta contra ella en la que la acusa de chantaje.

«Voy a hacer el paripé», ha dicho el artista este lunes justo antes de entrar al juzgado. Su letrado ha explicado que el productor «Está encantado de prestar declaración y es inaudito que no lo haya hecho tras casi seis meses desde el inicio de la causa». La jueza ya explicó que prefería llamarle a declarar cuando estuviera más adelantado el proceso para evitarle la llamada «pena de banquillo».

Dos imputados más

La juez que investiga a Nacho Cano por presuntos delitos contra los trabajadores extranjeros ha cambiado la condición de los dos últimos testigos que había citado y que ahora, están formalmente investigados y tendrán que volver al juzgado ya con asistencia letrada.

Se trata del productor ejecutivo de Malinche y administrador de la empresa Hotel Las Descalzas S.L., donde se alojaban los becarios mexicanos desplazados a España para el musical, y del administrador de la escuela Jana Producciones, la que respaldaba que los jóvenes se encontraban en prácticas de formación.

Fue la Fiscalía quien propuso cambiarles la condición de testigos a la de imputados al entender que podrían haber participado en una presunta simulación de que los mexicanos estaban en prácticas de formación.

La defensa de los nuevos imputados, ya ha anunciado que recurrirá esta decisión ante la justicia y asegura que se trata de una maniobra para dilatar la causa.

La juez rechaza el sobreseimiento del caso

Entretanto, el juzgado ha desestimado las peticiones de la defensa del integrante de Mecano, para después explicar que su defensa había aportado reiteradamente «múltiples escritos que no contribuyen a resolver el presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y un delito contra los derechos de los trabajadores».

«Respecto a la petición de sobreseimiento libre [solicitada por la defensa, teniendo en cuenta que el objeto de este procedimiento es investigar si los hechos denunciados son constitutivos de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y un delito contra los derechos de los trabajadores, no se analizaran las cuestiones que reiteradamente se plantean en los múltiples escritos que está presentando la representación de los investigados desde el inicio del procedimiento, las cuales han sido resueltas por resoluciones que han sido recurridas. Tampoco se hará referencia alguna a los hechos imputados a los Funcionarios de la policía Nacional que son objeto de procedimientos seguidos en otros juzgados de instrucción de Madrid», resolvió.