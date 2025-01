El audio de Nacho Cano ante la juez tras ser denunciado por su becaria: «Nos amenazó y pidió dinero»

«Nos amenazó, nos extorsionó y nos pidió dinero», así ha explicado Nacho Cano a la juez cómo fue su disputa con Lesly Ochoa, la becaria mexicana de su musical Malinche, que ha acabado denunciándole en los tribunales por presuntas irregularidades en torno a su beca. El productor musical ha declarado esta mañana en los Juzgados de Plaza de Castilla como investigado por los presuntos delitos contra los derechos de ciudadanos extranjeros, fomentar la llegada de inmigración irregular y contra los derechos de los trabajadores. OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva al audio íntegro de esta declaración clave del caso.

Nacho Cano sólo ha contestado a las preguntas de la juez, la fiscal y de sus abogados. Al preguntársele sobre qué hizo Lesly cuando se le informó que debía abandonar el programa de becas, Nacho Cano ha sido explicado que «amenazó con montar un pollo de todo tipo y que les iba a salir muy caro si no se le daba una cantidad de dinero». «Yo, personalmente, dije, no me voy a someter a un chantaje, se te ha dado una oportunidad, no has sabido aprovecharla, te estamos ayudando a volver, es suficiente. Pero no me vas a extorsionar, aunque tenga que verme en un juicio», ha explicado Nacho Cano en sede judicial.

Tras ello, el equipo del productor musical le ofreció hasta tres billetes de avión para que volviera a México, su país natal. Incluso, se le llegó a ofrecer un dinero para que se marchara. «Decía que tenía que ayudar a su abuelita y entonces intentamos darle una cantidad que para México resulta bastante insignificante, que no teníamos por qué hacerlo, porque en el convenio o en el contrato o en el papel, o en lo que ella hubiera firmado, estaba claro que si ella no cumplía una serie de normas, se tenía que volver a México como las otras dos chicas, que no fue por temas de convivencia, las otras dos chicas fue por un tema artístico y estuvieron absolutamente de acuerdo en volver y no pasó nada», ha matizado Nacho Cano a la juez.

«No eran trabajadores»

Durante la declaración íntegra a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el productor musical ha defendido que Lesly Ochoa llegó a España con una beca de formación y que, en ningún caso, era una trabajadora de su musical. Para ello se firmó un programa de becas con la Fundación Casa de México y los estudiantes seleccionados recibirían formación sobre musicales en la escuela Jana. De este modo se seleccionó a 17 jóvenes mexicanos para que aprendieran en España. Nacho Cano ha explicado en sede judicial que se hicieron dos castings: uno en Ciudad de México y otro en Guadalajara.

«Yo les voy a dar la oportunidad de desarrollar una beca para que acaben estrenando el musical en México, que se estrenará el 28 de marzo, asesorados por la asesoría legal que tengo yo. Porque yo tampoco soy el que gestiona los permisos o el que tiene que hacer esas cosas. Simplemente, hago la parte humana de elegirles, darles la oportunidad de cambiar su vida y a su familia», explica Nacho Cano.

Y prosigue: «Como está en la normativa, los abogados que tengo para ello, que son especialistas, les aconsejan como está en la normativa desde el año 2019. Entrar como turistas y aquí gestionar los visados, que es lo que se aconseja desde la embajada, por ejemplo. Este es el conocimiento que yo tengo de esa parte, que lo tengo después de que me detengan, porque yo realmente no me meto mucho en esas cosas. Simplemente, digo lo que es bueno para el musical, lo que hay que hacer y los abogados hacen su trabajo».

El productor también ha señalado que es «absolutamente falso que se lucrara con su actividad laboral». De hecho, ha señalado que tan sólo actuaban un máximo de tres horas sobre el escenario cuando uno de los actores le cedía el puesto para que aprendieran a enfrentarse al público como artistas. Existe un informe de Inspección del Trabajo que concluyó que los becarios de Nacho Cano estaban en regla.

La detención

Nacho Cano también ha dado explicaciones en sede judicial sobre su detención tras ser acusado de contratar inmigrantes irregulares para su musical. «¿Usted tuvo conocimiento del momento en el que a estas personas, en mayo del 2024, les deniegan el visado de estudios? ¿Se lo comunicó alguien a usted?», le preguntó la fiscal. A lo que Nacho Cano respondió: «Yo desde que pasa lo de mi detención es cuando me empiezo a enterar como de cosas, pero eso no, no tengo conciencia. Sé que hay procedimientos y no sé también dese cuenta, fiscal, que yo parto de la base de que conmigo se está haciendo una cosa que no es real y que hay organismos que dependen del Gobierno, que están cometiendo cosas y haciendo cosas que no son legales. Entonces me estoy enterando ahora, que tendré que revisar si eso era legal».