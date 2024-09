Los becarios de Nacho Cano no estaban en situación irregular cuando la Policía detuvo al productor musical por delitos de Extranjería, y siguen sin estarlo. Así lo adelantó OKDIARIO y ahora los juzgados de lo Contencioso Administrativo número 6 y 9 de Madrid han dictado que efectivamente los becarios no estaban en situación irregular y pueden continuar en España hasta que se haga firme la sentencia.

El argumento es simple y el único responsable de todo el embrollo es la Delegación del Gobierno en Madrid. Los becarios presentaron en su día su documentación ante la Delegación del Gobierno para solicitar el permiso de estudios y la Delegación del Gobierno se lo denegó en mayo. Los estudiantes recurrieron la decisión administrativa de la Delegación del Gobierno y por tanto, hasta que no se contestara a su recurso podían permanecer en territorio español.

Paralelamente, Nacho Cano acudió a los tribunales para solicitar una medida cautelar y regularizar a sus becarios a pesar de la negativa de la Delegación del Gobierno a permitir que los estudiantes mexicanos desarrollaran su beca.Eso es exactamente lo que ha resuelto ahora la Justicia tras la reclamación de los abogados de Nacho Cano.

Dado que la Delegación del Gobierno lleva meses sin contestar al recurso de los estudiantes, estos no sólo pueden permanecer en España de forma legal, también continuar con su plan de estudios, hasta que conteste la Delegación del Gobierno: «La denegación de la prorroga por estudios causaría un perjuicio de difícil reparación o intensamente gravoso, ya que no tendrá la oportunidad de realizar los estudios que pretende en España. Y todo ello sin que el permiso solicitado provoque perjuicios graves al interés público o de terceros, o al menos no ha quedado acreditado».

La sentencia afecta a dos de los becarios y la respuesta de la Delegación del Gobierno, ahora sí, no se ha dejado esperar, y ha comunicado a los dos estudiantes que se autoriza provisionalmente su estancia en España hasta la emisión de sentencia en firme.

Las sentencias afectan de lleno a las acusaciones que pesan sobre Nacho Cano de cometer un supuesto delito de introducción ilegal de inmigrantes. La Policía aseguraba que podría demostrar que todos los becarios entraron haciéndose pasar por turistas, con su pasaporte y de «forma organizada en seis vuelos diferentes el mismo día para pasar desapercibidos en la frontera», de ahí viene la detención y acusación al productor musical del delito de fomentar la inmigración irregular. Sin embargo, su defensa asegura que los becarios presentaron sus papeles para obtener los permisos de estudiantes, y esta sentencia les da la razón.

La segunda cuestión es si los becarios siguieron, tras su recurso de mayo, trabajando en el espectáculo de Nacho Cano. Fuentes policiales lo tienen claro: «Están en una especie de limbo jurídico pero no pueden trabajar nada, ni extras ni nada». Y, según la investigación policial, lo hicieron, tal y como declararon en comisaría donde dijeron que trabajaban 60 horas semanales y les pagaban 500 euros siempre en metálico.

Frente a esta cuestión, los letrados de Nacho Cano y de su empresa niegan todos los cargos y aseguran que esas prácticas entraban en las becas. Los becarios, las presuntas víctimas, mantienen ahora que fueron coaccionados y presionados durante sus declaraciones y se falsificaron las mismas por parte de la Policía. Los 17 becarios, salvo la que denunció a la empresa de Nacho Cano desatando la investigación, le pusieron una querella a la Policía una semanas después de declarar y unas horas antes de que Nacho Cano fuera detenido.