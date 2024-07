Los becarios de Nacho Cano no estaban en situación irregular cuando la Policía les investigaba y les llamó a declarar, y siguen sin estarlo. Después de que en mayo la Delegación del Gobierno en Madrid denegara sus permisos de estudios en España, los becarios recurrieron y permanecen en España de forma legal hasta que se conteste su recurso o terminen los diez meses de estancia que solicitaron en diciembre el año pasado. Fuentes policiales admiten a OKDIARIO que efectivamente los becarios de Nacho Cano «se encuentran en una especie de limbo jurídico y no están obligados a abandonar España mientras se tramita su recurso».

En cualquier caso la Policía está segura de poder demostrar que todos los becarios entraron haciéndose pasar por turistas, con su pasaporte y de «forma organizada en seis vuelos diferentes el mismo día para pasar desapercibidos en la frontera», de ahí viene la detención y acusación a Nacho Cano del delito de fomentar la inmigración irregular. Sin embargo, la defensa del productor asegura que los becarios presentaron sus papeles para obtener los permisos de estudiantes, y lo demuestra el hecho de que se los rechazaron en mayo.

La segunda cuestión es si los becarios siguieron, tras su recurso de mayo, trabajando en el espectáculo de Nacho Cano. Fuentes policiales lo tienen claro: «Están en una especie de limbo jurídico pero no pueden trabajar nada, ni extras ni nada». Y según la investigación policial, lo hicieron, tal y como declararon en comisaría donde dijeron que trabajaban 60 horas semanales y les pagaban 500 euros siempre en metálico.

Frente a esta cuestión los letrados de Nacho Cano y de su empresa niegan todos los cargos y aseguran que esas prácticas entraban en las becas. Los becarios, las presuntas víctimas, mantienen ahora que fueron coaccionados y presionados durante sus declaraciones y se falsificaron las mismas por parte de la Policía. Los 17 becarios, salvo la que denunció a la empresa de Nacho Cano desatando la investigación, le pusieron una querella a la Policía una semanas después de declarar y unas horas antes de que Nacho Cano fuera detenido.

Nacho Cano denunciará a los policías

Entre tanto, Nacho Cano ha confirmado en una entrevista a una radio mexicana que va a denunciar a los policías responsables de la investigación que ha culminado con la detención del productor musical.

Durante la entrevista en Radio-fórmula con el periodista Joaquín López-Dóriga, Nacho Cano ha declarado: «No tengo miedo y me da absolutamente igual, he vivido mi vida con muchísimo éxito, he viajado por todo el mundo, tengo la fortuna de conocer muy bien México, que creo que es una de las cosas más maravillosas que me han pasado y de crear un musical que habla de nuestra historia conjunta en un término positivo para unir a las dos culturas y que esto sea algo que sirva para que la vida de las personas sea mejor. Ni tengo intereses políticos por el medio y gente que utiliza las fuerzas del poder y del Gobierno para ir por mí, pues veremos quién es el criminal al final».

«Van por mí porque apoyo a Díaz Ayuso, por esa razón, para desviar la atención que ahora mismo está en la imputación de la mujer del presidente del Gobierno», insistió Nacho Cano, para añadir a continuación: «La vida no se escribe en regulaciones, papelitos y tal, es el trato de las personas, cómo nos ayudamos, cómo nos miramos, nos queremos, cómo nos apoyamos y cómo buscamos lo bueno en programas como este, de hermanamiento pero no en actuaciones de la policía».

De momento, la Policía ha entregado a mediodía de este jueves las diligencias en el Juzgado de Instrucción Número 19 de Madrid, cuya titular es la misma juez que investiga al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por presuntos delitos fiscales.