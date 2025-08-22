Fueron los celos. Los autores del tiroteo mortal entre clanes familiares de Ávila acudieron a pedir explicaciones a las víctimas por una supuesta infidelidad y terminaron apuñalados mientras disparaban a sus rivales o viceversa. Uno de los tiroteados murió, otro resultó herido grave y los dos pistoleros están ingresados en el hospital. Los tres como detenidos. La Policía Nacional y la Guardia Civil mantendrán de forma indefinida el despliegue especial para evitar más venganzas.

La reconstrucción de los hechos que hasta el momento han hecho los testigos del tiroteo entre ambos clanes establece que los agresores abordaron a las víctimas en la calle de forma violenta para pedir explicaciones por una supuesta infidelidad. Tras recibir varios disparos, las víctimas acuchillaron a los agresores.

Inmediatamente después, a las 18:44 horas, los servicios de emergencias recibieron varias llamadas alertando de que se habían producido varios disparos en la calle Maestro Piquero de Ávila. Los testigos advertían que había dos personas heridas de bala que habían sido trasladados en vehículos particulares hasta centros sanitarios para recibir atención médica.

Los agresores fueron apuñalados

Unas horas después ya en el hospital, el herido más grave por los disparos falleció. Se trata de un hombre de 51 años. Su hijo de 26 también recibió un disparo en la pierna. Los supuestos agresores, otro padre de 38 años y su hijo de 19 fueron heridos de gravedad a cuchilladas y se teme por la vida de uno de ellos. Ambos han ingresado en el hospital en calidad de detenidos y permanecen bajo custodia en el centro sanitario.

Los testigos del bando contrario aseguran que los presuntos agresores se defendieron del ataque del fallecido a tiros y de su hijo, también herido de bala.

Altercados por venganza

El tiroteo desembocó en una serie de altercados provocados por familiares de ambos clanes que buscaban venganza. Las imágenes grabadas por los testigos muestran las escenas de violencia en las calles del barrio, con varias personas destrozando con barras de hierro un vehículo aparcado propiedad de alguno de los implicados.

Los incidentes también se reprodujeron en las puertas de los centros hospitalarios, con amenazas y enfrentamientos que se han cobrado algún herido leve.

Despliegue policial para evitar venganzas

Ante el cariz que estaba tomando la situación, la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local, establecieron desde primeras horas de la tarde un dispositivo especial de seguridad para frenar los enfrentamientos entre ambos clanes familiares.

El Ministerio del Interior ordenó enviar refuerzos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) procedentes de Valladolid y Salamanca. «Vamos a mantener de forma indefinida un refuerzo importante en centros de salud y en las zonas que se consideren oportunas, para mantener la seguridad y la calma y que afecte lo menos posible a la vida normal de los ciudadanos de Ávila», ha explicado el subdelegado del Gobierno, Fernando Galeano.

La Policía ha incautado varias armas

La vigilancia policial se mantendrá como mínimo hasta el funeral de la víctima mortal del tiroteo para prevenir altercados: «Cuando los familiares vayan decidiendo cuál va a ser el itinerario para el funeral, nosotros debemos ir manteniendo toda la atención sobre cómo se van desarrollando los acontecimientos», ha explicado.

Entre tanto, la investigación sigue su curso con registros en dos domicilios relacionados con los protagonistas del hecho violento y los agentes ya han incautado algunas armas.