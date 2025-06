Un hombre ha resultado muerto y un segundo herido de gravedad durante un tiroteo por un ajuste de cuentas entre clanes familiares el municipio onubense de Isla Cristina. El suceso ha tenido lugar la calle Huerto de Potala de la localidad alrededor de las 17:00 horas de hoy miércoles.

La Guardia Civil investiga si el tiroteo mortal en Isla Cristina tiene relación con el conflicto entre clanes familiares de el barrio de El Torrejón de Huelva capital. El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha avisado a la Guardia Civil, que ha trasladado hasta la zona un helicóptero para apoyar la intervención de los guardias sobre el terreno.

Se sospecha que el tiroteo tiene su origen en la guerra entre clanes familiares que comenzó en septiembre de 2024 en la barriada de El Torrejón de Huelva. El enfrentamiento a tiros se cobró la vida de Ramón, de los Moriña y su asesino y cuñado, Manuel El Baba, está en prisión tras ser detenido en Gijón donde se ocultaba de las represalias del clan rival.

Guerra entre clanes

Desde entonces, los familiares de la víctima se han querido tomar la justicia por su mano y en dos ocasiones tirotearon las viviendas de la familia de El Baba, hasta el punto de que la hermana y el padre del preso huyeron y se establecieron en Isla Cristina.

El origen del homicidio en El Torrejón y probablemente de este posterior ajuste de cuentas en Isla Cristina, es una relación sentimental. Saray, la mujer de El Baba, estaba amenazada y no rompía con él por miedo. «Me decía: ‘Como te vayas mato a tu hermano y me llevo a tu hijo’. Me quedaba para evitar que les hiciera daño, no me separé antes por miedo».