El Torrejón de Huelva, zona de guerra: «Mi cuñado mató a mi hermano y yo tengo una bala en la cabeza»

La barriada de El Torrejón, en Huelva, ha sido el escenario de tres tiroteos en apenas mes y medio. El motivo, la disputa entre clanes rivales. El epicentro, la plaza Violeta. El saldo, un hombre asesinado por su cuñado y un superviviente con una bala alojada en el cráneo. El presunto responsable es El Baba, detenido hace unos días en Gijón.

El origen del homicidio y el posterior ajuste de cuentas es una relación sentimental. Saray, la mujer de El Baba, estaba amenazada y no rompía con él por miedo. «Me decía: ‘Como te vayas mato a tu hermano y me llevo a tu hijo’. Me quedaba para evitar que les hiciera daño, no me separé antes por miedo», ha relatado la mujer en declaraciones a TardeAR.

Pero finalmente «lo hizo». El pasado 10 de septiembre, El Baba disparó presuntamente a los hermanos de su mujer, matando a uno y dejando herido al otro. «Tengo una bala en la cabeza», relata la víctima mientras muestra en su teléfono una fotografía del orificio de entrada, detrás del oído. Más de un mes después, los médicos siguen estudiando cómo extraerle la bala.

Tras el crimen, El Baba se fugó a Gijón, donde se refugió en casa de unos primos. Fue detenido el 12 de octubre en el barrio de El Cerillero y enviado a prisión. Pero, lejos de calmar los ánimos, su arresto avivó el fuego. Los familiares de la víctima se han querido tomar la justicia por su mano y han protagonizado dos tiroteos contra la casa de la familia de El Baba, uno el día 17 y otro el día 21, esta vez sin heridos.

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, confirmó que dos personas a bordo de una motocicleta dispararon contra la fachada de un bloque de viviendas. El vídeo que acompaña este artículo recoge la reacción de los vecinos al escuchar el tiroteo. La Policía recuperó más de 30 casquillos de bala de un arma semiautomática y los Tédax desactivaron dos granadas de mano.

«Entre los gitanos, cuando uno mata a otro, la familia se va. Siempre ha sido así. Pero esta familia sólo quiere buscar problemas», cuenta Manoli, madre del fallecido, en el citado programa.

Tras el último tiroteo, la Policía Nacional ha detenido a tres personas e identificado a otras 15. Además, se han intervenidos armas de fuego y 400 plantas de marihuana ocultas en dos sótanos. Este martes prestaron declaración en la Audiencia Provincial de Huelva, en calidad de testigos, varios familiares del hombre asesinado a tiros.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha trasladado este jueves un mensaje de «tranquilidad absoluta» a los ciudadanos de Huelva, especialmente a los que viven en la barriada de El Torrejón, aunque ha querido remarcar la «reacción inmediata» de la Policía Nacional.

En la misma línea, la subdelegada del Gobierno en Huelva ha destacado que los agentes de la UPR están «permanentemente» desplegados en la zona para que los vecinos «sientan acompañamiento, presencia y control». «Va a haber más detenciones. Seguimos trabajando y estando muy, muy encima. La Policía está haciendo su trabajo mañana, tarde y noche», ha advertido. El Juzgado de Instrucción nº 5 de Huelva está al mando de las investigaciones.