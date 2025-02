La declaración como testigo del policía responsable de la investigación contra Nacho Cano, acusado de utilizar a sus becarios como trabajadores en el musical Malinche, ha puesto de relieve que los policías que investigaron durante meses el caso nunca fueron a ver el espectáculo para comprobar si la becaria que denunció al productor musical decía la verdad «porque no tenían medios para pagarlo». Así queda de manifiesto en la declaración del jefe de la Policía Judicial de la comisaría de Centro, instructor de las diligencias policiales del caso, al que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO.

El inspector de policía que dirigió la investigación sobre los becarios mexicanos del musical Malinche reconoció durante su declaración judicial que los agentes no asistieron a ninguna de las funciones del espectáculo para verificar la participación de los jóvenes: «No tengo los medios como para pagarme eso», admitió.

Ante las preguntas de la defensa sobre por qué no comprobaron in situ «lo que hacían los becarios» o «cuántos minutos» actuaban en cada función, el agente respondió inicialmente que no tenía «los medios como para pagarme eso». Cuando el abogado defensor le recordó que no tenían que pagar por ser policías, el instructor confirmó que no habían acudido a ninguna de las representaciones en IFEMA.

Defensa: Ustedes no han acudido en ningún momento al musical, ¿verdad?

Policía Instructor: No, no.

Defensa: En todas esas vigilancias de hace meses, ¿no se les ha ocurrido ir al musical y comprobar lo que hacían los becarios?, cuántos minutos cada día, cada función. Eso no lo han hecho.

Policía Instructor: No tengo los medios como para pagarme eso.

Defensa: Nadie tiene que pagar eso, son policías.

Juez: A ver, letrado, por favor, pregúntele respuesta.

Defensa: ¿No han acudido, por tanto, a IFEMA, a ninguna de las funciones, para comprobar cómo actuaban los becarios a propósito de sus prácticas?.

Policía Instructor: No.

Lo que pretendía conocer el letrado de la defensa de Nacho Cano es si la Policía «había computado minuto a minuto cuánto tiempo habían estado en el escenario de Malinche los becarios». La defensa mantiene que los becarios no estaban siendo utilizados como trabajadores de forma ilegal, sino que hacían prácticas no laborales para completar la formación.

Esta revelación durante el interrogatorio pone de manifiesto una posible laguna en la investigación policial, que se prolongó durante meses pero no incluyó la observación directa de las actuaciones de los becarios en el espectáculo que supuestamente constituía el objeto de la investigación.

«Tendría que mirarme la legislación»

El inspector de policía que dirigió la investigación sobre los becarios mexicanos del musical Malinche también reconoció durante su declaración judicial que carecía de conocimientos legales específicos para determinar si existía o no una relación laboral en el caso.

Ante las preguntas de la defensa sobre los criterios utilizados para establecer si los jóvenes mexicanos eran trabajadores o becarios, el agente admitió que no era competente para hacer esa valoración. Sin embargo, esto no impidió que la investigación policial se desarrollara durante meses bajo la premisa de que existía una relación laboral encubierta.

Policía Instructor: Ahí tiene motivo de porque se ha denegado esa estancia de estudios.

Acusación Popular: La estancia por estudios se ha denegado por la ausencia de una formación, decía la resolución, para la obtención de un título o certificado de estudios. Eso es lo que decía anteriormente.

Policía Instructor: Si no recuerdo mal…

Juez: Bien, para el caso, el testigo tampoco tiene que estar contestando a preguntas estrictamente jurídicas.

Defensa: No son jurídicas, pero habla de trabajadores y habla de retribución.

Juez: Pero que explique el motivo. Pero letrado no le exija que conozca toda la legislación administrativa, porque no le corresponde.

Defensa: Si habla de trabajadores, porque no habla de estudiantes prácticas, si habla de retribución, porque no habla de subsidios o indemnizaciones.

Policía Instructor: En primer lugar, tendría que repasar cómo funciona lo de las prácticas no laborales y las no arregladas.

Defensa: No, no lo mismo.

Juez: Le ha preguntado por prácticas no laborales.

Policía Instructor: No laborales. Pues tendría que mirarme toda la legislación.

Juez: No tiene obligación el testigo de contestar a una pregunta estrictamente jurídica.

Defensa: Pues le pregunto a continuación sobre lo que sí está diciendo. En relación con esas prácticas no laborales, se determina la posibilidad de llevar a término una serie de horas a lo largo de la semana sobre prácticas no laborales que completan la formación para la que han sido matriculados. ¿Ustedes han computado minuto a minuto cuánto tiempo han estado en el escenario los becarios en relación con esas prácticas no laborales?

Policía Instructor: No, lo desconozco. ¿Cómo funciona?.

Esta revelación cobra especial relevancia considerando que la subinspectora de Trabajo, que sí tiene competencia legal en la materia, concluyó tras su investigación que los jóvenes eran efectivamente becarios y no existía relación laboral alguna.