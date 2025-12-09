Europa rechaza exportar el modelo intervencionista de Pedro Sánchez sobre los precios de los alquileres en su Plan de Vivienda. En una carta a la que ha tenido acceso OKDIARIO, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, reconoce ante el Partido Popular Europeo (PPE) que Bruselas «no tiene intención de regular los precios de la vivienda como parte del próximo Plan de Vivienda Asequible». Es decir, no pretende topar los precios del alquiler.

Además, en el mismo escrito, Ribera da un paso atrás y matiza que la propuesta de Moncloa «se refería a las salvaguardias y condiciones de los programas nacionales de apoyo público (…) y no a la regulación de precios en general». Una puntualización que choca frontalmente con las palabras que pronunciaba hace tan solo unas semanas, asegurando que la Comisión «sí va proponer un precio mínimo y máximo para alquiler y venta de viviendas».

En lo que respecta al contenido de la carta, Ribera también añade que para asegurar «que los fondos públicos se destinen adecuadamente» a la vivienda asequible «es necesario que los Estados miembros garanticen que los precios se fijen de forma transparente y se mantengan por debajo de los precios del mercado». Pero, la exvicepresidenta de Sánchez recula y advierte el error del Gobierno puntualizando que realmente los precios no se deberían reducir «más de lo necesario para alcanzar sus objetivos de asequibilidad».

Un intervencionismo «ineficaz»

La Vicepresidenta de la Comisión Europea defiende, por tanto, el argumento remitido por el Partido Popular hace tan solo unos días por el que defendía que «la evidencia acumulada en Europa demuestra que los controles directos de precios crean una ilusión de alivio inmediato para unos pocos, a costa de empeorar permanentemente el acceso a la vivienda para el público en general» considerando que topar los precios de la vivienda suponía «abrir la puerta a una vía regulatoria que ya ha fracasado».

La oposición de los socialistas defendía en otro escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO que era inadmisible adoptar una «estrategia de distribución de la escasez» y ponía de manifiesto que la experiencia europea, muestra que los controles de precios «desincentivan la inversión, reducen el stock disponible, reducen las inversiones y alimentan mercados paralelos más caros y menos transparentes».



El PPE sugería que las declaraciones de la vicepresidenta Ribera eran «especialmente preocupantes» sobre todo al referirse a establecer precios mínimos y máximos: «No solo carece de respaldo empírico, sino que también apunta a un modelo que ya ha demostrado sus efectos adversos».

«Confiamos en que la Comisión no incorpore estas directrices al Plan de Vivienda Asequible y opte por soluciones eficaces, en lugar de fórmulas que, reiteradamente, conducen a una mayor escasez», argumentaron antes de que Bruselas reconociera su nula intención a intervenir los precios de la vivienda.