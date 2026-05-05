Óscar López usa La Moncloa para acusar a Ayuso de ir a México para hacer «contactos para su futuro»

Óscar López ha aprovechado su condición como ministro del Gobierno para atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. López ha acusado a Ayuso de «no tener la cabeza en Madrid» por su reciente viaje a México y la ha acusado de ir al país mexicano para «hacer contactos para su futuro».

López, quien será rival de Ayuso por la presidencia de la Comunidad en las elecciones del año que viene, ha señalado que «no tiene precedentes» y que le parece «realmente sorprendente» el viaje de 10 días de la líder madrileña a México.

El ministro ha señalado que el objetivo del viaje de Ayuso a México sólo puede salir de 4 motivos: «Por turismo, para promocionar el musical de Nacho Cano, para recibir medallas que pagamos todos los madrileños o para hacer contactos en Latinoamérica para su futuro».

No es la primera vez que el ministro Óscar López usa las instituciones públicas estatales para atacar a Ayuso y promocionar su candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid del 2027. Desde que López se anunciara como candidato del PSOE para la Comunidad de Madrid el pasado diciembre de 2024, sus apariciones en la televisión pública se vieron multiplicadas: ha sido entrevistado por programas de TVE hasta en 36 ocasiones diferentes en los 18 meses posteriores al anuncio de su candidatura.

Viaje de Ayuso a México

Los reproches de López vienen motivados por el viaje a México que empezó el pasado domingo Isabel Díaz Ayuso y que la mantendrá en el país durante 10 días. Allí tendrá reuniones institucionales con gobernadores de las principales regiones mexicanas. La líder madrileña recibirá también la Medalla de la Libertad del Congreso de Aguascalientes y se le entregarán las llaves de la ciudad.

El ministro López no ha sido el único que ha reprochado a Ayuso su viaje institucional. La presencia de la líder madrileña en México ha provocado reacciones negativas de miembros del gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum, quienes han acusado a Ayuso de «súper fascista» y de tener una agenda «racista y clasista». La izquierda madrileña ha reprochado también el viaje de la presidenta tildándolo de «despropósito político» y han acusado a Ayuso de «pegarse la vidorra».