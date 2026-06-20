Lula da Silva se mofa de Neymar en el Mundial: «El primer convocado con teletrabajo»

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se ha mofado de la convocatoria de Neymar, lesionado, con la selección brasileña. Ancelotti todavía no ha podido contar con el crack del Santos, que continúa recuperándose de una lesión en la pantorrilla, y el presidente le calificó como el primer futbolista «convocado con teletrabajo» para el Mundial.

«¿Quién es el mejor jugador que tiene Brasil ahora? ¿Neymar? Ni está jugando. Neymar es el primer convocado que teletrabaja del mundo», aseguró el líder de Brasil en un acto oficial en la ciudad de Belo Horizone, al contradecir a un niño que le manifestó su admiración por el atacante, del que dijo que espera verlo brillar en el Mundial.

Lula admitió que el título de «futbolista home office» con el que se refirió al jugador lesionado que no disputa un partido hace más de un mes lo tomó de un mensaje que recibió en internet. El mandatario, un reconocido aficionado del fútbol, agregó que, al paso que van las cosas, «algún día montaremos una selección con inteligencia artificial en la que incluiremos a once Pelés».

El pasado sábado, poco antes de que Brasil debutara en el Mundial con un cuestionado empate 1-1 con Marruecos, el gobernante, en un vídeo que publicó en redes sociales, le pidió al seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, que oriente a sus jugadores a actuar con «alma», «garra» y el pensamiento puesto en el pueblo.

Pero el miércoles, tras el empate de la canarinha y la brillante actuación de Leo Messi en la goleada que Argentina le propinó a Argelia, Lula también fue irónico al afirmar que había que convencer al astro argentino de jugar con Brasil. «¿Cuál es el pronóstico de ustedes para el próximo partido de Brasil?», dijo en referencia al partido contra Haití que acabó ganando Brasil por 3-0. «Yo estaba pensando en contratar a Messi para jugar en Brasil», bromeó en una conversación con periodistas.

Neymar, que fue convocado por Ancelotti pese a que desde hacer varios meses lucha contra diferentes lesiones, se perdió el primer partido de la canarinha contra Marruecos y ni siquiera viajó a Filadelfia para el partido de este viernes ante Haití.

«Neymar permanecerá en Nueva Jersey para optimizar la fase final de su proceso de recuperación», informó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en un comunicado al referirse a la situación del jugador del Santos, que tan solo el miércoles se ejercitó por primera vez junto con sus compañeros desde que fue convocado.

El ex del Barcelona y PSG se lesionó el pasado 17 de mayo durante un partido del campeonato brasileño, un día antes de que Ancelotti lo incluyese en su lista de convocados para el Mundial. Neymar, de 34 años, no juega con la absoluta desde el 17 de octubre de 2023, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla izquierda con la Seleção en un partido de eliminatorias sudamericanas contra Uruguay, en Montevideo.

No obstante, Carlo Ancelotti confirmó tras el partido contra Haití que Neymar estará disponible para el partido ante Escocia. «Neymar está disponible para jugar contra Escocia», afirmó. Será la primera vez que el 10 pueda contar con minutos con Brasil en este Mundial, aunque eso dependerá de si el técnico italiano decide ponerlo o esperar un poco más.