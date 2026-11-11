El Barça sienta un precedente en el mundo del fútbol con las convocatorias a la carta

Las convocatorias de Lamine Yamal con España y Raphinha con Brasil han sentado un precedente en el mundo del fútbol. El Barcelona ha permitido que sus dos estrellas se vayan con sus respectivas selecciones en este parón, pero con unas condiciones muy concretas. Uno se incorporará más tarde a la concentración con la campeona del mundo, mientras que el otro disputará un número máximo de minutos acordados entre su selección y el club azulgrana.

En el caso de Lamine, Luis de la Fuente ha decidido no correr riesgos con él. Tras el partido contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, al extremo del Barcelona le detectaron unas molestias en la rodilla derecha que «le impedían estar en las mejores condiciones». Por eso, el seleccionador español ha decidido que el jugador se quede en la Ciudad Condal unos días más recuperándose, y que se incorpore la próxima semana para el partido contra Inglaterra.

«Era lo que había que hacer. Seguramente él estaba dispuesto a jugar y, si hubiéramos tenido una urgencia, habríamos decidido alinearle. Pero no merecía la pena asumir ningún riesgo. Y pensando, obviamente, primero en su salud y luego que queremos que esté en perfectas condiciones para el próximo domingo», señaló el seleccionador español.

Así, Lamine no viajará a Praga y llegará al cien por cien para el decisivo partido contra Inglaterra, donde España se jugará ser primera del grupo C de la Liga de las Naciones y, por tanto, el pase a cuartos de final de la competición. Ese duelo se disputará en el Metropolitano y, por tanto, la estrella del Barcelona no tendrá que hacer un largo viaje hasta la capital de la República Checa como sí lo harán otros compañeros suyos del Barça que han sido convocados con la selección. De la Fuente cuida al máximo a su estrella.

Pacto por Raphinha

Lamine no es el único futbolista del Barcelona que ha tenido una ‘convocatoria a la carta’. Según ha publicado el periódico brasileño Globo, el Barça y la Confederación Brasileña de Fútbol (CFB) «están coordinados para gestionar su tiempo de juego de manera que Raphinha regrese en plena forma y se minimicen los riesgos de una tercera lesión consecutiva mientras representa a su país».

En el club azulgrana tienen miedo de que Raphinha sufra una nueva lesión por ir con Brasil. En el último parón, el delantero fue sustituido al descanso del partido contra Australia por unas molestias en la parte posterior del muslo derecho. Las pruebas confirmaron que sufría un pequeño edema muscular. Esta vez, el Barcelona ha tomado las medidas pertinentes y ha pactado con la CBF los minutos que va a jugar.