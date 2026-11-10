Ancelotti pacta los minutos de Raphinha con Brasil para que no vuelva a lesionarse

Carlo Ancelotti ha pactado los minutos de juego de Raphinha con la selección brasileña para que el delantero del Barcelona no vuelva a lesionarse. Brasil ya está en Singapur para disputar dos amistosos contra el conjunto asiático y Japón en este parón de selecciones. En la entidad azulgrana están preocupados con el estado físico de su delantero, ya que las tres últimas veces que fue con su selección, volvió lesionado.

«El club español y la CBF están alineados en gestionar los minutos para que Raphinha regrese sano y minimice los riesgos de una tercera lesión consecutiva mientras defiende al país», señalan desde la prensa brasileña en las últimas horas.

Raphinha volvió del pasado Mundial 2026 lesionado y en el último parón de selecciones también cayó. También volvió lesionado del parón de marzo, cuya baja le impidió jugar los cuartos de final de la Champions League. Tres lesiones consecutivas que han aumentado la preocupación en el Barcelona de cara a este nuevo viaje del delantero brasileño con su país. Otro viaje largo. El anterior fue a Australia y este en Singapur.

Las lesiones y los números de Raphinha

Raphinha se perdió dos partidos por lesión esta temporada ante Getafe y Galatasaray, y solamente pudo jugar 20 minutos en campo del Betis y 60 en París. Pero ahora, el delantero brasileño ya lleva cuatro partidos como titular, disputando los 90 minutos el pasado domingo en el Metropolitano.

Por ello, viajar de nuevo con Brasil preocupa mucho en el Barcelona. Una nueva lesión frenaría al delantero y a día de hoy es una pieza clave para Hansi Flick en la punta de lanza del equipo. Sus datos, a pesar de cuajar un frío partido ante el Atlético de Madrid, son espectaculares, con 15 goles anotados en 11 partidos de Liga.

Hansi Flick ya lo avisó tras su gran victoria en el Metropolitano: «Para mí, si podemos administrar un poco su tiempo de juego con Brasil, estaré feliz». Ahora, el entrenador alemán parece que lo ha conseguido. El siguiente paso será cruzar los dedos para no recuperar de nuevo a un Raphinha mermado.