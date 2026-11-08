El pichichi Raphinha es un avión: promedia más de un gol por partido en Liga

Raphinha es el pichichi de la Liga y es un auténtico avión dentro del Barcelona. El equipo culé ha encontrado a su delantero perfecto tras no poder firmar a Julián Álvarez el pasado verano. Ahora, el brasileño amenaza el Metropolitano para mantener el liderato de la Liga.

El momento que vive Raphinha dentro del terreno de juego es bestial. Ya el curso pasado, como extremo y con Lewandowski de nueve, firmó números muy buenos. Pero en este curso va camino de superarlos todos y cuajar la mejor temporada de su carrera deportiva. Acumula ya 19 tantos entre todas las competiciones a estas alturas de la campaña.

En verano, tras las marchas de Lewandowski y Ferran Torres, el Barcelona se lanzó al mercado a por un nueve. Pero su misión fue un fracaso. Su objetivo era Julián Álvarez, pero el Atleti no le dejó marchar. El resto de opciones nunca fueron una realidad y Raphinha apareció como solución en esa posición.

Raphinha es un verdadero nueve

Y vaya solución. Flick ha convertido un parche en una auténtica máquina de marcar goles. Raphinha se ha consolidado como nueve y se ha convertido en un gran depredador. Se mide frente a frente contra Julián este domingo con el liderato en juego, demostrando que su estado de forma es superior.

Raphinha promedia esta temporada en Liga más de un gol por partido. Un gol cada 48 minutos. Lleva 15 goles en diez partidos disputados, es pichichi y parece imparable. Desmarques, remate, gol… y en momentos determinantes. Lo necesita el Barça para ganar en el Metropolitano. Llega tras un doblete contra el Aston Villa que ha subido su confianza de cara a gol.

Raphinha está demostrando que es un verdadero nueve y sus números lo avalan. Quiere a sus 29 años ser el mejor del mundo y sabe que a este ritmo lo puede lograr. El ejemplo de Kane, ganando su primer Balón de Oro a los 33 años, puede ser un ejemplo para el brasileño. Su reconversión a nueve le puede dar un subidón en el escalón de las estrellas y más años de fútbol. Quiere ser el mejor y de momento lo está siendo.