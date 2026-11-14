La desesperación de Ancelotti y Raphinha con Brasil: expulsados por protestar el gol que dio la victoria a Japón

Brasil no levanta cabeza y Ancelotti se desespera. El técnico italiano no termina de dar con la tecla y la canarinha volvió a sufrir un duro revés en un amistoso. Esta vez fue contra Japón, donde acabaron perdiendo por 3-2 con un gol de Sakamoto en el 92 después de remontar un 2-0 con un doblete de Vinicius. La diana del futbolista nipón levantó cierta polémica. Los brasileños reclamaban una falta en el inicio de la jugada. Ancelotti lideró esas protestas junto a Raphinha y acabó expulsado.

Entrenador y capitán vieron los últimos segundos del encuentro desde el túnel de vestuarios. Tras ver la cartulina roja, el técnico de Brasil se fue directo a por el árbitro para pedirle explicaciones. Todo ocurrió después del tercer gol de los japoneses. Sakamoto aprovecha un error de la pentacampeona del mundo en la salida de balón y acaba marcando el tanto de la victoria en el descuento.

Takumi Minamino mete la pierna por detrás y le roba el balón a Joao Gomes en el centro del campo. Japón recupera y en el contraataque acaba anotando Sakamoto para el definitivo 3-2 en el estadio de Singapur. El cuarto árbitro le indicó al primero que Ancelotti y Raphinha habían protestado en exceso y les mostró la roja sin pensarlo, primero al técnico y luego al futbolista del Barcelona.

🇧🇷 CARLO ANCELOTTI Y RAPHINHA VEN LA ROJA 🟥 Brasil protestó el gol de Sakamoto para Japón, pidiendo falta en el inicio a Gomes El entrenador y el capitán fueron EXPULSADOS https://t.co/Yw6hCwaanW — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) November 14, 2026

Lo cierto es que esta Brasil está dejando mucho que desear. Ni la llegada de Carlo Ancelotti al banquillo ha mejorado la imagen de la canarinha. En el Mundial cayeron en octavos de final frente a la Noruega de Haaland y su juego no está siendo bueno. Ya en el anterior parón de selecciones, en el mes de septiembre, tuvieron un tropiezo contra Australia. Empataron a uno en el primero de los dos enfrentamientos contra los oceánicos gracias a un gol de Rayan en el 95.

Ante Japón, Vinicius emergió como el líder del equipo para remontar el 2-0 con un doblete. Pero esta vez no fue suficiente, porque un fallo defensivo les acabó costando muy caro y con Ancelotti desesperado protestando un gol completamente legal.