Endrick aprovecha los minutos como si fueran los últimos de su carrera. El delantero fue titular en el partido amistoso de Brasil contra Singapur y fue uno de los futbolistas clave que participó en la goleada a la selección asiática, marcando un golazo y dando una asistencia. Una actuación brillante que manda un mensaje directo a José Mourinho para que tenga más protagonismo en el Real Madrid a la vuelta del parón.

Ancelotti apostó por él este martes, empezando de inicio junto con Vinicius y Estevao en la delantera. El hecho de que Raphinha no lo podía jugar por sanción tras su expulsión contra Japón le dio la oportunidad de demostrar que tiene hambre de gol. Lo cumplió con creces. De hecho, no solo destacó por marcar, sino también por hacer mejor a sus compañeros. El segundo gol de Brasil fue provocado por una genialidad de Endrick en la que rompió la trampa del fuera de juego y así asistir a Vinicius para que marcase a placer.

Dejó que su compañero del Real Madrid brillase y, cuando marcó su hat-trick, Endrick no paró hasta obtener su premio. Cogió el primer balón que tuvo en la frontal desde fuera del área para soltar un misil raso al palo corto imposible para el portero de Singapur. Un gol que celebró con rabia después de haber estado media hora centrado en destacar. De hecho, el delantero estaba a tal nivel que jugó los 90 minutos como prueba de que su resistencia es una de sus mejores virtudes.

QUÉ GOLAZO DE ENDRICK, TIENE UN MISIL EN SU PIERNA IZQUIERDA 🔥🔥🔥 https://t.co/9lExyrSAjS — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) November 17, 2026

Endrick quiere jugar más en el Real Madrid

No es un secreto que Endrick quiere y desea jugar más en el Real Madrid. Apenas un partido de titular en Liga y ninguno en Champions. Su único partido en el que pudo brillar fue en la remontada en la Roma donde pudo demostrar que puede ser un jugador muy valioso en la plantilla. Incluso hace unos días dejó caer la posibilidad de buscar una cesión en invierno, como hizo el curso pasado cuando se marchó al Lyon.

En su posición rivaliza con un Mbappé titular y un Carlos Espí que también busca más minutos. Pero Mourinho tiene claro que el brasileño debe quedarse, ya que le considera un jugador importante en su equipo y sobre todo para la segunda parte de la temporada. Endrick quiere ser más importante y con Brasil ha demostrado en este parón de selecciones que tiene talento de sobra para aparecer en momentos importantes.