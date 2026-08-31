Barcelona – Rayo Vallecano, en directo: estadísticas, alineaciones, goles y dónde ver el partido de la jornada 3 de la Liga en vivo online
Sigue la última hora del partido de la tercera jornada de Liga entre FC Barcelona y Rayo Vallecano
Los culés, después del triunfo del Real Madrid ante el Málaga, necesitan ganar para recuperar el liderato.
Previa del Barcelona - Rayo Vallecano
El FC Barcelona busca seguir la estela del Real Madrid y recuperar el liderato de la Liga en su partido ante el Rayo Vallecano. El conjunto culé recibe en el Spotify Camp Nou al cuadro rayista para cerrar la tercera jornada de Liga. Los pupilos de Hansi Flick tratarán de mantener su inmaculado inicio en el campeonato doméstico, con siete goles a favor y dos porterías a cero hasta la fecha. No te pierdas la última hora del partido Barcelona-Rayo Vallecano, en directo, en OKDIARIO.
El cuadro local se debate entre las rotaciones, ante la acumulación de partidos en el inicio de temporada, y dar continuidad a la propuesta y los nombres que arrasaron a Elche (0-5) y Athletic Club (2-0) en las dos primeras jornadas. Cancelo, Dani Olmo o Rodri se presentan como alternativas para el once. Fijos son Lamine Yamal y Raphinha. El internacional español no ha estado entonado hasta la fecha y busca redimirse con la visita del Rayo Vallecano. Raphinha, por su parte, seguirá como ‘9’ titular; una posición que parece definitiva para el brasileño con la llegada de su compatriota Gabriel Jesús.
En frente, el Barça tendrá a un conjunto vallecano acostumbrado a poner en apuros a los culés en las últimas temporadas. En sus último cinco visitas a la Ciudad Condal, ‘La Franja’ ha conseguido una victoria, un empate y ha caído dos veces por la mínima. La complicada situación extradeportiva, sumada a las salidas de Íñigo Pérez y de futbolistas clave, reducen las opciones, sobre el papel, de puntuar en el Camp Nou. Todo lo que acontezca en el duelo entre FC Barcelona y Rayo Vallecano (alineaciones, última hora, minuto a minuto, goles…) te lo contamos en directo online en OKDIARIO.
Min. 7
Falta peligrosa en la frontal
Lanzamiento de falta de Raphinha desde la frontal del área que tocó en un defensor del Rayo y se marchó, desviada, a córner.
Min. 3
Gabriel Jesús, presente en la grada
El nuevo fichaje del FC Barcelona, Gabriel Jesús, ha acudido al palco del Camp Nou para disfrutar del partido de su nuevo equipo.
Min. 1
¡Empieza el partido!
Pita el colegiado y da comienzo el duelo entre FC Barcelona y Rayo Vallecano. Juegan los visitantes de inicio.
El bonito gesto del Rayo con Batalla
Los 11 futbolistas titulares del Rayo Vallecano han saltado al césped del Camp Nou con camisetas de apoyo a Augusto Batalla, lesionado de gravedad en el inicio de temporada.
Árbitro del Barcelona-Rayo Vallecano
El colegiado Francisco José Hernández Maeso será el encargado de impartir justicia en el FC Barcelona-Rayo Vallecano de la tercera jornada de Liga. Desde la sala VOR, contará con la ayuda del árbitro VAR Raúl Martín González Francés.
Gabriel Jesús, el último en llegar
El FC Barcelona ha apurado hasta las horas finales del mercado para firmar a su ‘9’. Ante la rotunda negativa del Atlético de Madrid a dejar salir a Julián Álvarez, la dirección deportiva culé ha cerrado la llegada de Gabriel Jesús; delantero del Arsenal que llega con muchas dudas por su estado físico.
El once del Rayo Vallecano en el Camp Nou
El Rayo Vallecano aterriza en el Camp Nou para medirse al FC Barcelona después de cosechar una derrota y un empate en su arranque liguero. Estos son los 11 futbolistas elegidos por Beñat San José: Cárdenas; Balliu, Lejeune, Pathé Ciss, Vertrouwd; Bouare, Valentín, Unai López; De Frutos, Álvaro García y Camello
Qué necesita el Barça para recuperar el liderato en Liga
El FC Barcelona finalizó en primera posición las dos primeras jornadas de Liga. Un liderato que ha perdido de forma momentánea al no haber disputado aún su partido de la tercera jornada. Si vence al Rayo Vallecano por más de un gol de diferencia (o lo hace con una renta de un tanto pero marcando tres o más goles), el Barça arrebatará al Real Madrid el primer puesto.
Dónde ver por televisión y online el Barcelona-Rayo Vallecano
El cuadro culé recibe al Rayo Vallecano en el Camp Nou a partir de las 21:30 horas de la España peninsular. El partido se podrá seguir por televisión y online en España a través de la plataforma DAZN, sin opciones gratuitas ni en abierto.
Alineación del Barcelona contra el Rayo Vallecano
Flick apuesta por ciertas rotaciones en el once del FC Barcelona para medirse al Rayo Vallecano. Koundé entra por Eric García en el lateral derecho, Christensen por Gerard Martín y Olmo le gana la partida a Fermín.
Estos son los elegidos por el técnico alemán: Joan García; Koundé, Cubarsí, Christensen, Espart; Bernal, Pedri, Olmo; Lamine Yamal, Gordon y Raphinha.
¡Última hora del FC Barcelona-Rayo Vallecano, en directo!
¡Buena noches a todos! Bienvenidos a la cobertura en directo del partido entre FC Barcelona y Rayo Vallecano que cierra la Jornada 3 de la Liga. Los culés buscan mantener el pleno y, el cuadro rayista, su primera victoria del curso.
Min. 10
¡Lo intenta Lamine con el exterior!
Combinaron en el área Pedri y Lamine Yamal. El atacante puso un centro con mucho peligro al segundo palo, pero que no encontró rematador.