El Barcelona y el Rayo Vallecano se citan en el Camp Nou para cerrar la jornada 3 de la Liga. Los catalanes han conseguido arrancar la temporada con bastante fuerza y todo apunta a que no van a tener problemas para pelear por el título. Por su parte, los de la franja roja en el pecho llevan unas semanas movidas con todo lo que ha rodeado a su estadio y parece que les podría estar pasando factura, ya que no han conseguido ganar hasta el momento. A continuación te detallamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online este duelo entre dos clásicos de nuestro país.

Barcelona – Rayo Vallecano de la Liga: cuándo es y a qué hora empieza el partido

El Barcelona recibe en el Camp Nou al Rayo Vallecano para jugar el partido que corresponde a la jornada 3 de la Liga. El conjunto que entrena Hansi Flick ha comenzado por todo lo alto esta temporada y ahora espera sumar un triunfo más a su casillero para seguir en lo mas alto de la clasificación. La patronal que organiza el campeonato nacional español ha programado este apasionante choque para el lunes 31 de agosto. Se espera que el duelo comience de manera puntual en la Ciudad Condal en el horario de las 21:30 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Barcelona – Rayo Vallecano de la Liga: canal de TV y cómo ver online

Movistar+ y Dazn son los operadores que en España tienen los derechos televisivos para retransmitir los diferentes encuentros que se disputen en el campeonato de la regularidad. El Barcelona – Rayo Vallecano de la jornada 3 de la Liga se puede ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene disponible en diferentes plataformas de pago, por lo que no se podrá ver gratis ni en abierto por TV. Sus clientes podrán descargarse en un teléfono móvil, una tablet y una smart TV la aplicación de este medio de comunicación y así ver en streaming y en vivo online todo lo que ocurra en el Camp Nou.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este partidazo que se disputa en la jornada 3 de la Liga. También vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Rayo Vallecano desde una hora y media antes de que ruede el balón. También publicaremos la crónica cuando acabe el choque en el Camp Nou y compartiremos con nuestros lectores las reacciones importantes que se produzcan en la Ciudad Condal.

Dónde escuchar por radio en directo el Barcelona – Rayo Vallecano

Además, todos los aficionados del conjunto catalán, del cuadro vallecano y amantes del fútbol español en general que no puedan ver en directo por televisión, en vivo online ni en streaming este choque de la jornada 3 de la Liga tienen que saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, RNE u Onda Cero conectarán con el Barcelona – Rayo Vallecano para contar todo lo que esté sucediendo en el Camp Nou.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Barcelona – Rayo Vallecano?

El Camp Nou, situado en el barrió de Les Corts, será el escenario donde se disputará el Barcelona – Rayo Vallecano correspondiente a la jornada 3 de la Liga. Las obras en el feudo culé todavía no han terminado y es por ello que por ahora sólo pueden acceder al recinto unos 62.000 espectadores y se espera que haya una buena entrada a pesar de que se trata de un lunes por la noche.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado al colegiado Francisco José Hernández Maeso para que arbitre el Barcelona – Rayo Vallecano que cayó en la jornada 3 de la Liga. Al frente del VAR estará Raúl Martín González Francés, así que sobre él recae la responsabilidad de revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan sobre el césped del Camp Nou para, en el caso de estimarlo oportuno, avisar a su compañero y aconsejarle que vaya a analizar la acción al monitor que estará situado entre los dos banquillos.