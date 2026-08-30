Flick descarta hablar sobre Julián Álvarez: «Te voy a dar la misma respuesta»

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la previa del duelo ante el Rayo Vallecano, que el FC Barcelona disputa este lunes a las 21:30 horas en el Spotify Camp Nou. El entrenador culé se ha adelantado a una posible pregunta sobre Julián Álvarez, el gran nombre del mercado de fichajes del Barça, de un periodista presente en la sala de prensa. «¿Julián Álvarez? Te voy a dar la misma respuesta», ha declarado.

El técnico culé se mostró tranquilo con el final del mercado de fichajes de verano y la situación de la plantilla, aunque dejó la puerta abierta a más incorporaciones. «Estoy contento. Deco está trabajando en ello para ver si puede fortalecer un poco el equipo. No tenemos presión. Hasta ahora ha hecho un trabajo fantástico. Todo está bien. Vamos por buen camino», ha expresado el alemán. El último en llegar ha sido Livakovic, al que ha definido como un «portero experimentado», pero también como «un fichaje de futuro» para cubrirse las espaldas en portería.

Hansi Flick no ha querido contestar a las declaraciones de José Mourinho, que en la previa del Real Madrid-Málaga defendió la candidatura de Kylian Mbappé al Balón de Oro. «No soy fan de estas cosas. Lo que me interesa es el equipo y, si el equipo tiene éxito, hay mas posibilidades de ganar un trofeo individual. Hay jugadores de clase mundial, no es fácil escoger a uno», ha reconocido sobre las opciones de Rodri Hernández o Lamine Yamal de imponerse en este galardón.

Sobre la posible titularidad del elegido como mejor jugador del Mundial, Flick ha reconocido que ha tenido molestias en los últimos días; pero que podría tener minutos ante el Rayo Vallecano: «Rodri ha tenido algún problema estos días. Ya está bien y ha entrenado bien. Todo tiene buena pinta. Siempre estará listo, pero ya veremos qué hacemos». El jugador español debutó ante el Athletic Club sustituyendo a Marc Bernal.

El mal momento de forma de Lamine Yamal en el inicio de Liga ha contrastado con el rendimiento colectivo del FC Barcelona en las dos primeras jornadas. Flick confía en él y en que recupere la ‘sonrisa’ y la confianza. «Siempre es bueno cuando un jugador sonríe, pero no todos los días son iguales. El primer partido quizá no fue el mejor, pero yo estoy muy contento de cómo trabajó para el equipo. Su nivel ha sido excelente hoy en el entrenamiento. Hay que apoyarle y yo lo haré», ha asegurado Flick.

La apuesta por Raphinha y el cierre de mercado

El que sí ha arrancado a gran nivel es Raphinha, estrenándose como ‘9’ y aportando goles y trabajo en los dos primeros encuentros. El técnico ha explicado su apuesta por el brasileño en la posición por delante de Gordon o Adeyemi, entre otros: «Como ‘9’, inicia la presión. Él es algo que hace muy bien. Es uno de nuestros líderes y sabe perfectamente cuándo empieza y todos siguen su dinámica. De cara a gol, lo hace muy bien. No es un problema para él. Fermín también podría jugar ahí. Al final, estuvo ahí y marcó. Es una muy buena situación”.

El FC Barcelona espera vivir unos últimos días de mercado frenéticos, con varias salidas pendientes y a la espera de la posible incorporación de un defensa y un ‘9’. Flick ha expresado que, en su opinión, preferiría que «todo el trabajo estuviese hecho», pero que hay cosas que «no puede cambiar». «Hoy por hoy, estamos bien. No se trata de uno o dos jugadores, se trata de estar bien conectados y que haya espíritu de equipo. Trabajamos para que las cosas sean así. El ambiente en el vestuario es bueno y esto es importante para alcanzar los objetivos», ha zanjado sobre la plantilla.