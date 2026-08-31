Problemas para Mourinho: el Real Madrid arranca la Champions con tres bajas por sanción

El Real Madrid comenzará su camino en la Champions condicionado por tres importantes ausencias. José Mourinho no podrá contar en el estreno europeo con Bernardo Silva, Eduardo Camavinga y Arda Güler, que arrastran sanciones de la pasada edición de la máxima competición continental. Tres expulsiones que se produjeron durante las eliminatorias de la Champions 2025/2026 y bajo circunstancias completamente diferentes.

La situación más curiosa es la de Bernardo Silva, que tendrá que cumplir su sanción ahora como jugador del Real Madrid por una expulsión que sufrió defendiendo la camiseta del Manchester City precisamente contra el conjunto blanco. En el minuto 20, Vinicius superó al guardameta con un remate que se dirigía hacia la portería y Bernardo evitó el gol desviando el balón voluntariamente con el antebrazo prácticamente sobre la línea. La acción fue anulada inicialmente por fuera de juego, pero el VAR confirmó que la posición del brasileño era legal. Clément Turpin acudió al monitor, señaló penalti y mostró la roja directa al portugués por impedir con la mano una ocasión manifiesta de gol.

También tendrá que cumplir sanción Eduardo Camavinga por lo sucedido en la dolorosa eliminación del Real Madrid frente al Bayern. El francés entró desde el banquillo en la vuelta disputada el 15 de abril en el Allianz Arena y vio una primera amarilla por frenar un avance de Jamal Musiala. En el minuto 86, después de cometer una infracción sobre Harry Kane, Camavinga desplazó el balón unos metros antes de que el Bayern pudiera reanudar el juego. Slavko Vincic entendió que estaba perdiendo tiempo deliberadamente y le enseñó la segunda amarilla, una decisión que provocó la indignación del banquillo que entonces dirigía Álvaro Arbeloa. El Madrid terminó cayendo 4-3 y diciendo adiós a Europa.

La tercera sanción pendiente es la de Arda Güler, expulsado una vez terminado aquel mismo encuentro. El turco había sido uno de los grandes protagonistas madridistas e incluso había marcado un espectacular gol de falta directa, pero perdió los nervios después del pitido final. Varios jugadores blancos se dirigieron al equipo arbitral para protestar por su actuación y, especialmente, por la expulsión de Camavinga. Güler fue más allá en sus reclamaciones y Vincic terminó mostrándole la tarjeta roja directa por sus protestas.

Tres expulsiones muy diferentes que todavía persiguen al Real Madrid y que obligarán a Mourinho a afrontar el primer compromiso de esta Champions sin Bernardo Silva, Camavinga y Arda Güler.