Los cocineros españoles coinciden: «Para que la tortilla francesa quede más jugosa hay que usar dos huevos y una cucharada de leche»

En casa hacer una tortilla parece sencillo, pero realmente se puede mejorar mucho con un solo gesto: añadir una cucharada de leche por cada dos huevos. Ese es el truco que comparten varios cocineros españoles para lograr una tortilla francesa jugosa por dentro y bien cuajada por fuera.

El proceso empieza cascando los huevos y añadiendo una pizca de sal, para batir después lo justo con un tenedor e integrar la clara y la yema sin generar demasiada espuma. El paso decisivo llega justo después: incorporar la cucharada de leche y volver a mezclar antes de verter todo en la sartén. Ese gesto, aparentemente menor, es el que marca la diferencia entre una tortilla seca y una con el interior cremoso que tanto se busca.

Por qué es buena idea añadir leche a los huevos de la tortilla francesa

Lo que pocas personas saben es que las proteínas de la clara tienden a unirse con fuerza y a endurecerse rápido en cuanto tocan el calor. La leche interpone su agua y su grasa entre esas moléculas, diluye ligeramente la mezcla y eleva la temperatura a la que el huevo termina de solidificarse, lo que permite una cocción más lenta y controlada.

El agua de la leche también compensa la que el huevo pierde por evaporación en la sartén, así que la tortilla conserva su jugosidad durante más tiempo sin resecarse en el plato. Al convertirse en vapor dentro de la mezcla caliente, esa misma agua genera además pequeñas burbujas que aportan volumen y esponjosidad al resultado final.

Los cocineros recomiendan no pasarse de una cucharada por cada dos huevos, porque un exceso de líquido impide que el huevo sostenga su propia estructura.

Cómo hacer la receta de la tortilla francesa jugosa con leche

Para hacer una tortilla francesa para una persona necesitaremos los siguientes ingredientes:

Ingredientes que necesitas para la tortilla

Dos huevos frescos.

Una cucharada de leche entera.

Una pizca de sal.

Una nuez pequeña de mantequilla o un chorrito de aceite de oliva virgen extra.

Cómo hacer la tortilla francesa paso a paso

Rompe los huevos en un plato hondo, añade la sal y la cucharada de leche, y bate con un tenedor lo justo para integrar la yema y la clara sin levantar demasiada espuma. Calienta una sartén antiadherente a fuego medio con la mantequilla, espera a que se derrita sin llegar a quemarse y vierte la mezcla batida.

Durante los primeros diez o quince segundos, remueve el centro con una espátula de silicona haciendo círculos rápidos, un movimiento que crea los pliegues cremosos característicos de esta técnica. Deja entonces de remover, reparte el huevo de forma uniforme por la sartén y deja que la base se asiente durante unos veinte segundos más.

Cuando la superficie siga brillante y húmeda pero la base ya esté cuajada, aparta la sartén del fuego, dobla un tercio de la tortilla hacia el centro y enróllala sobre sí misma. Vuelca la tortilla en el plato con el pliegue hacia abajo, para que el calor residual termine de cocinar el interior mientras mantiene su forma.

Qué sartén elegir para que la tortilla francesa no se pegue

Para dos huevos, el diámetro ideal ronda los 18 a 20 centímetros, un tamaño que da a la mezcla el grosor justo para cocinarse rápido sin perder el centro jugoso. Las sartenes con revestimiento antiadherente de calidad, ya sea teflón clásico o cerámica, y sin rayones en la superficie, evitan que la tortilla se pegue al intentar enrollarla.

Los bordes curvos o inclinados facilitan meter la espátula para doblar la tortilla y que se deslice sola hacia el plato, mientras que un fondo difusor grueso, de aluminio forjado o fundido, reparte el calor de forma uniforme y evita los puntos calientes que queman una zona mientras otra sigue cruda.

Conviene reservar esta sartén solo para huevos, lavarla a mano con la parte suave de la esponja y evitar utensilios de metal que puedan dañar el antiadherente.