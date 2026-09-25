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La Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos (INPROVO), ha puesto en marcha la campaña europea: «Huevo europeo, 3 veces bueno» para sensibilizar a la población sobre el valor nutricional de este alimento y explicar las características del Modelo Europeo de Producción, basado en la calidad, la seguridad alimentaria y la trazabilidad, con diferentes acciones a través de un spot, un videopodcast, web y redes sociales.

La iniciativa parte de una realidad: aunque el consumo de huevo en los hogares españoles siguió creciendo en 2025, la media se sitúa en torno a 147 huevos por persona al año, lo que equivale aproximadamente a 2,8-2,9 huevos por persona a la semana, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por su parte, la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria recomienda un consumo de 3 a 4 huevos por semana en poblaciones más sedentarias y de hasta 6-7 huevos por semana en personas activas, siempre en equilibrio con otros alimentos proteicos y en el contexto de una dieta equilibrada. Además, basándose en la evidencia actual, la SENC señala que no existe una relación directa entre el consumo de huevo en personas sanas y un aumento del riesgo cardiovascular, y destacan el alto valor nutricional de este alimento.

En este contexto, la campaña se apoya en un mensaje divulgativo y directo, Si el huevo no existiera, habría que inventarlo, con el objetivo de redescubrir un alimento fácil de preparar, presente en múltiples recetas y útil en cualquier momento del día.

Según Luz de Santos: «Queremos recordar el valor real de un alimento esencial que muchas veces damos por hecho. Con un mensaje sencillo pero contundente, queremos invitar a mirar el huevo desde una nueva perspectiva: como aliado de nuestra alimentación, como motor de una cadena productiva comprometida y como símbolo de una forma consciente de entender lo que comemos».

¿Por qué el huevo es 3 veces bueno?

«El huevo es uno de los alimentos más completos y versátiles que existen», subraya Ana María López Sobaler, doctora en Farmacia y catedrática de Nutrición y Bromatología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Y añade: «Es fundamental que la divulgación se base en evidencia científica para que la población disponga de información rigurosa y aproveche los beneficios de este alimento en cualquier momento del día. Su aporte proteico, de vitaminas y minerales en el marco de una dieta mediterránea lo convierten en un alimento muy valioso para todas las etapas de la vida».

La campaña también pone el foco en el origen y el marco de producción europeo. INPROVO recuerda que el modelo de producción de huevos de la Unión Europea se apoya en requisitos elevados de seguridad alimentaria, bienestar animal, respeto medioambiental y sostenibilidad, e incorpora medidas de trazabilidad desde el origen hasta el consumidor, incluido el marcado y etiquetado de cada huevo que llega a las tiendas.