El Gobierno aparta a Mónica García y pone a María Neira como candidata a dirigir la OMS

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El Ministerio de Asuntos Exteriores ha presentado a la doctora asturiana María Neira como candidata de España para dirigir la Organización Mundial de la Salud (OMS), en una carrera en la que también tenía intención de participar la actual ministra de Sanidad, Mónica García.

Neira, que fue directora de Salud Pública de la Organización de Naciones Unidas durante dos décadas, cuenta con el respaldo del presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España (CGCOF), Jesús Aguilar, quien ha destacado su amplia trayectoria, sólida formación y profundo conocimiento de la OMS, así como su sensibilidad hacia el potencial que puede aportar la profesión farmacéutica en el ámbito de la salud pública.

«Es además sensible a todo el potencial que puede ofrecer la profesión farmacéutica en el ámbito de la salud pública», ha resaltado Aguilar tras conocerse este jueves la candidatura de España.

Asimismo, Aguilar ha subrayado que es un «orgullo» contar con la participación de la doctora Neira en el próximo Congreso Nacional Farmacéutico, que se celebrará la próxima semana en Oviedo y en el que impartirá la conferencia inaugural, titulada ‘La salud como brújula: los farmacéuticos, actores de proximidad ante los retos mundiales’. «María sabe que puede contar desde ya con el apoyo y la colaboración de los farmacéuticos», ha concluido Aguilar.

Este jueves, el medio especializado Health Policy Watch ha adelantado la candidatura de Neira, que optará a dirigir la OMS junto al doctor Hans Kluge, de Bélgica; la doctora Hanan Balkhy, de Arabia Saudí; la doctora Hanan Al-Kuwari, de Qatar, y el doctor Budi Gunadi Sadikin, de Indonesia.

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo y con una maestría en Salud Pública por la Université Pierre et Marie Curie de París (Francia), se especializó en Endocrinología y Enfermedades Metabólicas en la Universidad René Descartes y, posteriormente, en Nutrición en el Conservatoire National d’Arts et Métiers, también en París.

En su trayectoria destaca su labor como directora del Departamento de Salud Pública y del Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cargo que ocupó durante dos décadas.

Tras el cierre del plazo de presentación de candidaturas este jueves, los aspirantes comparecerán ante los Estados miembros en el primer foro de candidatos en directo, que tendrá lugar en noviembre. Posteriormente, a principios de 2027, el Consejo Ejecutivo de la OMS seleccionará una lista reducida de hasta tres finalistas, antes de que la Asamblea Mundial de la Salud emita el voto decisivo en mayo.