Los bomberos rescatan a una persona en un incendio de vivienda en plena noche en Valencia

Bomberos del Ayuntamiento de Valencia han rescatado en un balcón a una persona amenazada por las llamas a consecuencia de un incendio de vivienda declarado en plena noche en un piso de una finca urbana en la calle Florista, ubicada en Benicalap, en Valencia. El humo procedente del incendio ha sido visible a gran distancia. A primera hora de este miércoles, los bomberos han logrado extinguir el fuego y han procedido a llevar a cabo las correspondientes tareas de ventilación y aireación de la zona.

En paralelo, el Ayuntamiento de Valencia, a través de su área de Servicios Sociales, que dirige la concejal Marta Torrado, ha activado el Servicio de Atención a Urgencias Sociales (SAUS), al objeto de atender a la familia que habitaba la vivienda que ha resultado afectada por el fuego.

El incendio de vivienda que se ha producido esta madrugada en Benicalap es el segundo de gran trascendencia que se produce en Valencia, después de que el jueves de la semana pasada, otro incendio, en este caso en un cuadro de contadores, obligara a desalojar el Mercado Central de Valencia. Una emergencia que se resolvió con rapidez gracias a la inmediata intervención también de los bomberos del Ayuntamiento de Valencia.

El Mercado Central de Valencia está ubicado en pleno centro urbano y el desalojo del mismo se produjo en tiempo récord y con absoluto orden, bajo un estricto cumplimiento de las normas de su plan de autoprotección.

En aquel fuego, un vigilante resultó herido leve por inhalación de humo. Un total de seis vehículos de dos de los parques de bomberos del Ayuntamiento se dirigieron al lugar de los hechos y procedieron a la extinción de las llamas. En el lugar del incendio se personó casi de inmediato la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, así como el vicealcalde y concejal de Bomberos, Juan Carlos Caballero.