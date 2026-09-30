Llegamos al miércoles 30 de septiembre con novedades importantes para los conductores, después de que el Gobierno haya aprobado una nueva rebaja en el combustible. A partir de octubre, se aplicará una reducción de 20 céntimos por litro en el Impuesto sobre Hidrocarburos para la gasolina sin plomo y el gasóleom que luego pasará a 13 céntimos el litro en noviembre y 6 céntimos el litro en diciembre. Pero mientras llega esta medida, si tenemos que llenar el depósito hoy, sigue siendo importante comparar precios y buscar las gasolineras más baratas para repostar en Madrid.

Desde primera hora ya hay coches en carretera para ir a trabajar, llevar los niños al colegio, etc…de modo que son muchos los conductores que buscarán dónde repostar hoy miércoles y dónde se localizan las gasolineras más baratas, a través de los datos actualizados que nos muestra el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecolígica.

Precio de la gasolina hoy 30 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Con los datos del Geoportal para primera hora de hoy miércoles ya sabemos que estas que te enumeramos a continuación, son las gasolineras más baratas:

Gasolina 95

Gasolinera Ciempozuelos . Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.759 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: . Plenergy . Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.759 €/l .

. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: . T9 . Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.769 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.769 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.769 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.769 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.779 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.789 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.789 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.789 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.789 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Petroprix . Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: 1.789 €/l .

. Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.789 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . Shell . Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,100. Precio: 1.799 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,100. Precio: . Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.799 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: . Gasolinera Valdemoro . Valdemoro. Avenida de Madrid, 6. Precio: 1.799 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 6. Precio: . Petroprix . Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.799 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: . Gasexpress . Torrejón de Ardoz. Avenida del Sol, 50. Precio: 1.799 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida del Sol, 50. Precio: . Lavaplus . Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1.799 €/l .

. Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: . Ballenoil . Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.809 €/l .

. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: . Petroprix . Alcorcón. Calle Paraguay, esquina Avenida de América, s/n. Precio: 1.809 €/l .

. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina Avenida de América, s/n. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.809 €/l .

. Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: . Petroprix . Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.809 €/l .

. Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: . Petroprix . Madrid. Calle Secoya, 12. Precio: 1.809 €/l .

. Madrid. Calle Secoya, 12. Precio: . Oil+. Madrid. Calle Muguet, 12. Precio: 1.809 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.899 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Super Oil . Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.914 €/l .

. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.929 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.939 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.945 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.969 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Q8 . Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.979 €/l .

. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, Calle Tejera, 2. Precio: 1.989 €/l .

. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, Calle Tejera, 2. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.993 €/l .

. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.999 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . BP Dualez 365 . El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: 1.999 €/l .

. El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: . BP Río Corvo 365 . Alcalá de Henares. Carretera Antigua N-II, km 26. Precio: 1.999 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera Antigua N-II, km 26. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.999 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.999 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Meroil . Becerril de la Sierra. Carretera M-623, km 1,5. Precio: 1.999 €/l .

. Becerril de la Sierra. Carretera M-623, km 1,5. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.999 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: . Merodio . Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: 1.999 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1.999 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: . Shell . Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina Calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.999 €/l .

. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina Calle Julio Palacios, s/n. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 2.014 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: . Loucos A.S. El Toro . Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 2.019 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: . Shell . Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 2.029 €/l .

. Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: . Cepsa La Gavia 365 . Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 2.029 €/l .

. Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: . BP Puente Arce 365 . Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: 2.039 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: . Shell. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: 2.039 €/l.

Diésel

Gasolinera Ciempozuelos . Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.729 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: . Plenergy . Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.729 €/l .

. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.769 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Polígono VPV.036, PPI-2, Triángulo N.º 1, s/n. Precio: 1.769 €/l .

. Fuenlabrada. Polígono VPV.036, PPI-2, Triángulo N.º 1, s/n. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.769 €/l .

. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: 1.769 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.779 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Ballenoil . Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: . Ballenoil . Alcorcón. Calle Laguna, 88. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Calle Laguna, 88. Precio: . Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.789 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: . Petroprix . Alcorcón. Calle Paraguay, esquina Avenida de América, s/n. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina Avenida de América, s/n. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Calle Polvoranca, 65. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Calle Polvoranca, 65. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.789 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.789 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . T9 . Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.797 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: . Área 117 . Madrid. Carretera N-III, km 11,8. Precio: 1.797 €/l .

. Madrid. Carretera N-III, km 11,8. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.797 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.799 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.799 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.799 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.799 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . T9 . Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,300. Precio: 1.799 €/l .

. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,300. Precio: . Shell. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,100. Precio: 1.799 €/l.

Ahora ya sabes dónde repostar hoy, pero si deseas hacer consulta en cualquier otro momento, puedes entrar en el Geoportal y hacer tu propia consulta ya sean en forma de listado como los mostrados o en forma de mapa como este que ves a continuación, a modo de ejemplo: