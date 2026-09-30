Precio de la gasolina

Precio de la gasolina hoy 30 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

El precio de la gasolina hoy miércoles en Madrid y dónde es más barato repostar

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precio gasolina 30 septiembre Madrid
Blanca Espada

Llegamos al miércoles 30 de septiembre con novedades importantes para los conductores, después de que el Gobierno haya aprobado una nueva rebaja en el combustible. A partir de octubre, se aplicará una reducción de 20 céntimos por litro en el Impuesto sobre Hidrocarburos para la gasolina sin plomo y el gasóleom que luego pasará a 13 céntimos el litro en noviembre y 6 céntimos el litro en diciembre. Pero mientras llega esta medida, si tenemos que llenar el depósito hoy, sigue siendo importante comparar precios y buscar las gasolineras más baratas para repostar en Madrid.

Desde primera hora ya hay coches en carretera para ir a trabajar, llevar los niños al colegio, etc…de modo que son muchos los conductores que buscarán dónde repostar hoy miércoles y dónde se localizan las gasolineras más baratas, a través de los datos actualizados que nos muestra el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecolígica.

Precio de la gasolina hoy 30 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Con los datos del Geoportal para primera hora de hoy miércoles ya sabemos que estas que te enumeramos a continuación, son las gasolineras más baratas:

Gasolina 95

  • Gasolinera Ciempozuelos. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.759 €/l.
  • Plenergy. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.759 €/l.
  • T9. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.769 €/l.
  • Petroprix. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.769 €/l.
  • Plenergy. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.769 €/l.
  • Área 117 – Valdemoro. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.769 €/l.
  • Beroil. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.779 €/l.
  • Ballenoil. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.789 €/l.
  • T9. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.789 €/l.
  • Petrol Móstoles. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.789 €/l.
  • Ballenoil. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.789 €/l.
  • Petroprix. Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: 1.789 €/l.
  • T9. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.789 €/l.
  • Shell. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,100. Precio: 1.799 €/l.
  • Gasoelectric Low Cost. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.799 €/l.
  • Gasolinera Valdemoro. Valdemoro. Avenida de Madrid, 6. Precio: 1.799 €/l.
  • Petroprix. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.799 €/l.
  • Gasexpress. Torrejón de Ardoz. Avenida del Sol, 50. Precio: 1.799 €/l.
  • Lavaplus. Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1.799 €/l.
  • Ballenoil. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.809 €/l.
  • Petroprix. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina Avenida de América, s/n. Precio: 1.809 €/l.
  • Plenergy. Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.809 €/l.
  • Petroprix. Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.809 €/l.
  • Petroprix. Madrid. Calle Secoya, 12. Precio: 1.809 €/l.
  • Oil+. Madrid. Calle Muguet, 12. Precio: 1.809 €/l.

Gasolina 98

  • Alcampo. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.899 €/l.
  • Super Oil. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.914 €/l.
  • Alcampo. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.929 €/l.
  • Alcampo. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.939 €/l.
  • Confor Auto. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.945 €/l.
  • E.Leclerc. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.969 €/l.
  • Q8. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.979 €/l.
  • Alcampo. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, Calle Tejera, 2. Precio: 1.989 €/l.
  • Confort Auto. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.993 €/l.
  • Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.999 €/l.
  • BP Dualez 365. El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: 1.999 €/l.
  • BP Río Corvo 365. Alcalá de Henares. Carretera Antigua N-II, km 26. Precio: 1.999 €/l.
  • Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.999 €/l.
  • Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.999 €/l.
  • Meroil. Becerril de la Sierra. Carretera M-623, km 1,5. Precio: 1.999 €/l.
  • Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.999 €/l.
  • Merodio. Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: 1.999 €/l.
  • Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1.999 €/l.
  • Shell. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina Calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.999 €/l.
  • Galp. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 2.014 €/l.
  • Loucos A.S. El Toro. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 2.019 €/l.
  • Shell. Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 2.029 €/l.
  • Cepsa La Gavia 365. Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 2.029 €/l.
  • BP Puente Arce 365. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: 2.039 €/l.
  • Shell. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: 2.039 €/l.

Diésel

  • Gasolinera Ciempozuelos. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.729 €/l.
  • Plenergy. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.729 €/l.
  • Plenergy. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.769 €/l.
  • Ballenoil. Fuenlabrada. Polígono VPV.036, PPI-2, Triángulo N.º 1, s/n. Precio: 1.769 €/l.
  • Plenergy. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.769 €/l.
  • Petroprix. Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: 1.769 €/l.
  • Beroil. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.779 €/l.
  • Ballenoil. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.789 €/l.
  • Ballenoil. Alcorcón. Calle Laguna, 88. Precio: 1.789 €/l.
  • Gasoelectric Low Cost. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.789 €/l.
  • Petroprix. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina Avenida de América, s/n. Precio: 1.789 €/l.
  • Plenergy. Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.789 €/l.
  • Plenergy. Alcorcón. Calle Polvoranca, 65. Precio: 1.789 €/l.
  • Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.789 €/l.
  • Petroprix. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.789 €/l.
  • Ballenoil. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.789 €/l.
  • T9. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.797 €/l.
  • Área 117. Madrid. Carretera N-III, km 11,8. Precio: 1.797 €/l.
  • Área 117 – Valdemoro. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.797 €/l.
  • Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.799 €/l.
  • Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.799 €/l.
  • Plenergy. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.799 €/l.
  • Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.799 €/l.
  • T9. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,300. Precio: 1.799 €/l.
  • Shell. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,100. Precio: 1.799 €/l.

Ahora ya sabes dónde repostar hoy, pero si deseas hacer consulta en cualquier otro momento, puedes entrar en el Geoportal  y hacer tu propia consulta ya sean en forma de listado como los mostrados o en forma de mapa como este que ves a continuación, a modo de ejemplo:

precio gasolina 30 septiembre Madrid
Mapa detalle de Madrid y cómo se ve en el Geoportal. (Foto: Geoportal.gasolineras.es)

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