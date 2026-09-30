Precio de la gasolina hoy 30 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
El precio de la gasolina hoy miércoles en Madrid y dónde es más barato repostar
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Llegamos al miércoles 30 de septiembre con novedades importantes para los conductores, después de que el Gobierno haya aprobado una nueva rebaja en el combustible. A partir de octubre, se aplicará una reducción de 20 céntimos por litro en el Impuesto sobre Hidrocarburos para la gasolina sin plomo y el gasóleom que luego pasará a 13 céntimos el litro en noviembre y 6 céntimos el litro en diciembre. Pero mientras llega esta medida, si tenemos que llenar el depósito hoy, sigue siendo importante comparar precios y buscar las gasolineras más baratas para repostar en Madrid.
Desde primera hora ya hay coches en carretera para ir a trabajar, llevar los niños al colegio, etc…de modo que son muchos los conductores que buscarán dónde repostar hoy miércoles y dónde se localizan las gasolineras más baratas, a través de los datos actualizados que nos muestra el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecolígica.
Precio de la gasolina hoy 30 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Con los datos del Geoportal para primera hora de hoy miércoles ya sabemos que estas que te enumeramos a continuación, son las gasolineras más baratas:
Gasolina 95
- Gasolinera Ciempozuelos. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.759 €/l.
- Plenergy. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.759 €/l.
- T9. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.769 €/l.
- Petroprix. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.769 €/l.
- Plenergy. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.769 €/l.
- Área 117 – Valdemoro. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.769 €/l.
- Beroil. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.779 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.789 €/l.
- T9. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.789 €/l.
- Petrol Móstoles. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.789 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.789 €/l.
- Petroprix. Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: 1.789 €/l.
- T9. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.789 €/l.
- Shell. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,100. Precio: 1.799 €/l.
- Gasoelectric Low Cost. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.799 €/l.
- Gasolinera Valdemoro. Valdemoro. Avenida de Madrid, 6. Precio: 1.799 €/l.
- Petroprix. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.799 €/l.
- Gasexpress. Torrejón de Ardoz. Avenida del Sol, 50. Precio: 1.799 €/l.
- Lavaplus. Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1.799 €/l.
- Ballenoil. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.809 €/l.
- Petroprix. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina Avenida de América, s/n. Precio: 1.809 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.809 €/l.
- Petroprix. Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.809 €/l.
- Petroprix. Madrid. Calle Secoya, 12. Precio: 1.809 €/l.
- Oil+. Madrid. Calle Muguet, 12. Precio: 1.809 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.899 €/l.
- Super Oil. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.914 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.929 €/l.
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.939 €/l.
- Confor Auto. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.945 €/l.
- E.Leclerc. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.969 €/l.
- Q8. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.979 €/l.
- Alcampo. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, Calle Tejera, 2. Precio: 1.989 €/l.
- Confort Auto. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.993 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.999 €/l.
- BP Dualez 365. El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: 1.999 €/l.
- BP Río Corvo 365. Alcalá de Henares. Carretera Antigua N-II, km 26. Precio: 1.999 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.999 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.999 €/l.
- Meroil. Becerril de la Sierra. Carretera M-623, km 1,5. Precio: 1.999 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.999 €/l.
- Merodio. Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: 1.999 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1.999 €/l.
- Shell. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina Calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.999 €/l.
- Galp. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 2.014 €/l.
- Loucos A.S. El Toro. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 2.019 €/l.
- Shell. Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 2.029 €/l.
- Cepsa La Gavia 365. Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 2.029 €/l.
- BP Puente Arce 365. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: 2.039 €/l.
- Shell. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: 2.039 €/l.
Diésel
- Gasolinera Ciempozuelos. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.729 €/l.
- Plenergy. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.769 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Polígono VPV.036, PPI-2, Triángulo N.º 1, s/n. Precio: 1.769 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.769 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: 1.769 €/l.
- Beroil. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.779 €/l.
- Ballenoil. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.789 €/l.
- Ballenoil. Alcorcón. Calle Laguna, 88. Precio: 1.789 €/l.
- Gasoelectric Low Cost. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.789 €/l.
- Petroprix. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina Avenida de América, s/n. Precio: 1.789 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.789 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Calle Polvoranca, 65. Precio: 1.789 €/l.
- Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.789 €/l.
- Petroprix. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.789 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.789 €/l.
- T9. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.797 €/l.
- Área 117. Madrid. Carretera N-III, km 11,8. Precio: 1.797 €/l.
- Área 117 – Valdemoro. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.797 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.799 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.799 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- T9. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,300. Precio: 1.799 €/l.
- Shell. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,100. Precio: 1.799 €/l.
Ahora ya sabes dónde repostar hoy, pero si deseas hacer consulta en cualquier otro momento, puedes entrar en el Geoportal y hacer tu propia consulta ya sean en forma de listado como los mostrados o en forma de mapa como este que ves a continuación, a modo de ejemplo: