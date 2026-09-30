Cielo nuboso en toda la provincia con intervalos de nubes altas y medias. Se esperan precipitaciones dispersas, a veces con tormenta. Las temperaturas mínimas experimentarán cambios ligeros, mientras que las máximas ascenderán. El viento será flojo y variable, con componente sureste en el litoral durante las horas centrales. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 30 de septiembre

Barcelona: cielo despejado y riesgo de chubascos

El cielo se despereza lento en Barcelona, dando la bienvenida a un día que comenzará con nubes suaves y una temperatura que rondará los 22 grados. Las primeras horas del día prometen ser agradables, con una brisa ligera de dirección sur que acariciará la piel. La humedad también se presenta en un nivel notable, creando un ambiente ligeramente pesado, aunque con margen para disfrutar del tiempo sin preocupaciones de lluvia.

Ya por la tarde, el sol se mostrará con más fuerza, elevando el termómetro hasta los 29 grados y dejando atrás la sensación térmica, que podría alcanzar hasta los 30 grados. Aunque el cielo se despejará, hay un ligero riesgo de chubascos en la tarde-noche que es mejor no descartar. A medida que el día avanza hacia su fin, el ocaso nos regalará un telón de colores cálidos, justo antes de que caiga la noche, en la que las temperaturas descenderán a 21 grados, permitiendo disfrutar de una velada fresca.

L’ Hospitalet de Llobregat: apertura nublada con lluvias esperadas

La mañana en L’ Hospitalet de Llobregat trae consigo un aire fresco y una ligera brisa que presagia cambios inminentes. El cielo se presenta cubierto, envolviendo la ciudad en una atmósfera de expectativa, mientras que las primeras gotas de lluvia podrían hacer acto de presencia con el avance del día, especialmente en la tarde-noche.

A medida que el sol asciende, se espera que las temperaturas lleguen a alcanzar los 29 grados, aunque la sensación térmica podría dispararse hasta los 30. La probabilidad de lluvias se incrementa a un 25%, con rachas de viento de hasta 5 km/h que podrían agitar la tarde. Para quienes planean salir, es recomendable llevar paraguas, por si acaso las nubes deciden vaciarse sobre nosotros.

Ambiente cálido y semi-nublado en Badalona

El día comienza en Badalona con un amanecer suave, cuando el sol asoma a las 07:46 y se prevé un cielo mayormente despejado que irá tornándose parcialmente nublado a lo largo de la mañana. Con una temperatura de 21°C y una leve brisa del sur que sopla a 10 km/h, la jornada se presenta tranquila, aunque la sensación térmica podría llegar a los 30°C, debido a la humedad, que alcanzará niveles altos en el día.

Por la tarde, las temperaturas subirán hasta los 28°C y aunque se mantendrá la probabilidad de lluvia por debajo del 20%, el ambiente se sentirá un tanto pesado. El sol se ocultará a las 19:34, brindando unas agradables 11 horas de luz. Recomendamos disfrutar de este día cálido y semi-nublado, ideal para paseos al aire libre.

Agradable día con nubes ligeras en Sabadell

El tiempo se presenta estable, con ligero viento del sureste y algunas nubes durante la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 29 grados, creando un ambiente templado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. A pesar de que hay pequeñas posibilidades de lluvia, no se esperan sorpresas significativas.

Es un buen momento para dar un paseo por los parques o disfrutar de una terraza, aprovechando la agradable sensación térmica y la tranquilidad del día. La jornada invita a salir y contemplar el entorno sin preocupaciones, permitiendo disfrutar de un ambiente relajado.