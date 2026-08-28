Así es el Circuito de MotorLand: perfil, curvas, cómo llegar a Alcañiz, cómo aparcar…

El Circuito de MotorLand Aragón vuelve a convertirse en uno de los grandes puntos de atención del Mundial de MotoGP. Un trazado espectacular, exigente para los pilotos y que se ha ganado un lugar importante dentro del calendario del campeonato desde su llegada a la categoría reina. Situado en Alcañiz, MotorLand destaca tanto por su diseño como por un complejo tecnológico y deportivo que lo convierte en uno de los circuitos más modernos de España.

Con 5,077 kilómetros de longitud, 16 curvas y una recta de casi un kilómetro, el trazado aragonés ofrece uno de los fines de semana más especiales de la temporada. Miles de aficionados se desplazan hasta Teruel para disfrutar de MotoGP, por lo que conocer dónde está el circuito, cómo llegar y dónde aparcar resulta fundamental.

Dónde está el Circuito de MotorLand

MotorLand se encuentra en Alcañiz, en la provincia de Teruel y dentro de la comunidad autónoma de Aragón. El circuito está ubicado a pocos kilómetros del casco urbano de la localidad y su acceso principal se realiza a través de la carretera TE-V-7033.

Su situación obliga a buena parte de los aficionados que llegan desde otras ciudades españolas a completar el último tramo del viaje por carretera, ya que Alcañiz no dispone de una estación de tren de alta velocidad.

Cómo llegar en transporte público a Alcañiz

La principal alternativa para aquellos aficionados que no quieran utilizar el coche es el autobús. Zaragoza ejerce como uno de los grandes puntos de conexión, especialmente para los viajeros que llegan en AVE hasta la Estación de Delicias y posteriormente continúan su desplazamiento hacia Alcañiz.

Desde Zaragoza existen conexiones directas de Hife, mientras que desde Barcelona se puede viajar en autobús, habitualmente con conexión en la capital aragonesa. También existen alternativas desde Madrid y Valencia, aunque en estos casos los trayectos pueden incluir escalas en Zaragoza o Teruel.

Además, durante grandes eventos como el Gran Premio de MotoGP se habilitan lanzaderas entre el casco urbano de Alcañiz y MotorLand, facilitando el acceso de los aficionados que se alojan en la localidad.

Cómo llegar en coche y cómo aparcar en MotorLand

El coche continúa siendo una de las opciones más utilizadas para desplazarse hasta MotorLand. Los aficionados procedentes de Madrid y la zona centro pueden llegar a través de la N-211, mientras que desde Zaragoza existen diferentes conexiones hacia Alcañiz. Para quienes llegan desde el este de España, la N-232 y la N-420 aparecen entre las principales vías de acceso.

Uno de los aspectos importantes para quienes viajan en vehículo privado es el aparcamiento. MotorLand dispone de diferentes zonas de parking alrededor del circuito, distribuidas en función de las tribunas y los accesos.

En los grandes premios es recomendable acudir con bastante antelación. La enorme cantidad de vehículos que se concentran en los alrededores provoca importantes retenciones, especialmente durante la jornada del domingo. La organización recomienda seguir la señalización habilitada y las indicaciones de los agentes de tráfico para acceder a cada aparcamiento.

Perfil del circuito de MotorLand de MotoGP

MotorLand es uno de los circuitos más particulares del Mundial. El trazado utilizado por MotoGP fue diseñado por el arquitecto alemán Hermann Tilke, uno de los grandes especialistas mundiales en circuitos, y contó con el asesoramiento técnico del expiloto español de Fórmula 1 Pedro de la Rosa.

La pista tiene una longitud de 5,077 kilómetros y cuenta con 16 curvas, de las cuales diez son a izquierdas y seis a derechas. Los pilotos circulan en sentido contrario a las agujas del reloj y se encuentran con una espectacular recta trasera de 968 metros, uno de los lugares en los que las MotoGP pueden demostrar toda su potencia.

Otro de sus puntos característicos es el conocido como ‘Sacacorchos’ aragonés, formado por las curvas 12 y 13 y marcado por una fuerte bajada y un cambio de rasante. Una zona espectacular tanto para los pilotos como para los aficionados que siguen la acción desde las gradas.

Quién tiene la vuelta rápida en MotorLand

Y si hay un nombre especialmente ligado a MotorLand ese es el de Marc Márquez. El piloto de Cervera ha construido una relación especial con el trazado aragonés y posee las principales referencias de velocidad de MotoGP en el circuito.

Márquez estableció en el Gran Premio de Aragón de 2025 un registro de 1:45.704 en clasificación, convirtiéndose en la vuelta más rápida realizada en MotorLand dentro de la categoría reina.

El español también dejó su huella durante aquella carrera con un 1:46.879, registro que se convirtió en la referencia de vuelta rápida en carrera. Dos tiempos que reflejan la velocidad de un circuito que vuelve a colocar a Aragón en el centro del Mundial de MotoGP.